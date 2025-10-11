Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς στο Μισισίπι

Νεκροί και τραυματίες μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Μισισίπι των ΗΠΑ. Ειδικότερα, τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν, ενώ άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση.

Όλα συνέβησαν μετά από αγώνα ποδοσφαίρου γυμνασίου στο Μισισίπι. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης παραμένει άγνωστος και ελεύθερος. Είναι σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό.

Leland, Mississippi homecoming game shooting:



- Shooting occurred during gathering after the game



- 20 people were shot, according to Sen. Derrick Simmons



- At least 4 killed, 16 injured



- 4 in critical condition



(CBS, KCCI) | Footage: Brina Ladii Savage via Facebook pic.twitter.com/mpckPj6tDo — Breaking Avian (@BreakingAvian) October 11, 2025