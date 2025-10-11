Αθήνα, 20°C
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
Usa_Police_1020
Ap Photo

Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς στο Μισισίπι

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn. gr
Ο δράστης παραμένει άγνωστος και ελεύθερος

Νεκροί και τραυματίες μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Μισισίπι των ΗΠΑ. Ειδικότερα, τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν, ενώ άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση.

Όλα συνέβησαν μετά από αγώνα ποδοσφαίρου γυμνασίου στο Μισισίπι. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης παραμένει άγνωστος και ελεύθερος. Είναι σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό.

 

Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς στο Μισισίπι

