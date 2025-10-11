Αθήνα, 20°C
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
biden
(AP Photo/Nam Y. Huh, File)

Σε ακτινοθεραπεία για καρκίνο υποβάλλεται ο Τζο Μπάιντεν

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn. gr
Αποκάλυψε τον Μάιο πως διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη με τον οποίο διαγνώστηκε τον Μάιο, είπε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του.

«Στο πλαίσιο του θεραπευτικού σχεδίου για τον καρκίνο του προστάτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν υποβάλλεται αυτήν τη στιγμή σε ακτινοθεραπεία και σε ορμονοθεραπεία», δήλωσε.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα κλείσει τα 83 τον επόμενο μήνα, υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο σε μια επέμβαση, γνωστή ως χειρουργική επέμβαση Mohs, για την αφαίρεση καρκινικών κυττάρων από το δέρμα του.

Η δημοκρατικός πρώην πρόεδρος αποκάλυψε τον Μάιο πως διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Η ομάδα του είπε πως η νόσος του είναι επιθετική, αλλά ορμονοευαίσθητη, που σημαίνει πως είναι πιθανόν να ανταποκριθεί σε θεραπεία.

Σε ακτινοθεραπεία για καρκίνο υποβάλλεται ο Τζο Μπάιντεν

