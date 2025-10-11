Το αφεντικό της Palantir φοβάται την Αποκάλυψη και βλέπει στο πρόσωπο της Τούνμπεργκ τον Αντίχριστο

Τα διεθνή ΜΜΕ ασχολούνται εκτενώς με τις μυστικές - και σκοτεινές - διαλέξεις που παραχώρησε ο Πίτερ Τιλ στις ΗΠΑ • Θεωρείται από τους πιο επιδραστικούς επιχειρηματίες στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Ο Πίτερ Τιλ, ο δισεκατομμυριούχος πολιτικός «σβένγκαλι» και μεγιστάνας της Σίλικον Βάλει, ανησυχεί για τον Αντιχρίστο. Μπορεί να είναι οι ΗΠΑ. Μπορεί να είναι και η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Τον τελευταίο μήνα, ο Τιλ έχει διοργανώσει μια σειρά από τέσσερις διαλέξεις στο Σαν Φρανσίσκο, φιλοσοφώντας για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο Αντιχρίστος και προειδοποιώντας ότι ο Αρμαγεδδώνας έρχεται.

Ο Τιλ, που περιγράφει τον εαυτό του ως «μικρό-ορθόδοξο χριστιανό», πιστεύει ότι ο προάγγελος του τέλους του κόσμου μπορεί ήδη να βρίσκεται στα σκαριά και ότι πράγματα όπως οι διεθνείς οργανισμοί, ο περιβαλλοντισμός και οι περιορισμοί στην τεχνολογία μπορεί να επιταχύνουν την άφιξή του.

Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη τοποθέτηση που αποκαλύπτει τις ανησυχίες ενός από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους της Silicon Valley και των ΗΠΑ, σχολιάζει ο Guardian.

«Ένας βασικός ορισμός του Αντιχρίστου είναι ο εξής: μερικοί τον θεωρούν έναν πολύ κακό άνθρωπο. Μερικές φορές χρησιμοποιείται πιο γενικά ως πνευματικός στοχαστής των δυνάμεων του κακού», είπε ο Τιλ στην αρχή της πρώτης του διάλεξης.

«Στον 21ο αιώνα, ο Αντίχριστος δεν είναι ο επιστήμονας, αλλά ο Λουδίτης που θέλει να σταματήσει όλη την επιστήμη. Είναι κάποιος σαν την Γκρέτα ή τον Ελιέζερ», είπε στις 15 Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην Tούνμπεργκ και στον Ελιέζερ Γιουντκόφσκι, γνωστό επικριτή της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τιλ, σινιδρυτής της PayPal και της Palantir, ήταν μπροστάρης της συντηρητικής πολιτικής πολύ πριν η υπόλοιπη Silicon Valley στραφεί δεξιά και σιγοντάρει την εκλογή του Τραμπ στην προεδρική καρέκλα.

Έχει στενές σχέσεις με τον Τραμπ για σχεδόν μια δεκαετία, και του αποδίδεται η αναρρίχηση του Βανς στην θέση του αντιπροέδρου, ενώ παράλληλα χρηματοδοτεί τις μεσοπρόθεσμες εκλογικές εκστρατείες των Ρεπουμπλικάνων για το 2026.

Έκανε την αρχική του περιουσία ως συνιδρυτής της PayPal, έχει συνεισφέρει προσωπικά στο Facebook ως πρώτος εξωτερικός επενδυτής, καθώς και σε SpaceX, OpenAI, άλλα και μέσω του επενδυτικού του ταμείου, Founders Fund.

Η Palantir, που επίσης συνίδρυσε, έχει κερδίσει κρατικά συμβόλαια αξίας δισεκατομμυρίων για να δημιουργήσει λογισμικό για το Πεντάγωνο, την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) και το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τώρα, με περισσότερη πολιτική επιρροή από ποτέ, ο δισεκατομμυριούχος προσπαθεί να διαδώσει το μήνυμά του για τον Αντιχρίστο, αν και είναι περισσότερο γνωστός για την πολιτική και επενδυτική του ευφυΐα παρά για τις θεολογικές του συνεισφορές.

«Είμαι φιλελεύθερος, ή κλασικός φιλελεύθερος, που αποκλίνει σε μια μικρή λεπτομέρεια, την ανησυχία μου για τον Αντιχρίστο», είπε ο Τιλ κατά τη διάρκεια της τρίτης διάλεξής του.

Το ασαφές ευαγγέλιο του Πίτερ

Οι ομιλίες του Τιλ, που ξεκίνησαν στις 15 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα. Ηταν μακροσκελείς και εκτεταμένες, συνδυάζοντας βιβλικά αποσπάσματα, ιστορία και φιλοσοφία και ενώ μερικές φορές αναπαρήγαγε θεωρίες συνωμοσίας.

Τις εμπλούτιζε με αναφορές από βιντεοπαιχνίδια και τηλεοπτικές σειρές, καθώς και σκέψεις για το έργο του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν, «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών». Επίσης, αναφέρθηκε σε συζητήσεις του με τον Ίλον Μασκ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και μίλησε εκτενώς για τον Μπιλ Γκέιτς τον οποίον θεωρεί ότι είναι «ένας πολύ, πολύ απαίσιος άνθρωπος».

Τα εισιτήρια για τις διαλέξεις του κόστιζαν 200 δολάρια και εξαντλήθηκαν μέσα σε ώρες. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν ότι οι διαλέξεις ήταν αυστηρά «off the record» και απαγορευόταν η λήψη φωτογραφιών, βίντεο ή ηχογραφήσεων. Τουλάχιστον ένα άτομο που κράτησε σημειώσεις και τις δημοσίευσε είδε το εισιτήριό του να ακυρώνεται με ανάρτηση στο Χ.

Ο Guardian δημοσίευσε μια σειρά αποσπασμάτων από τις διαλέξεις του Τιλ που μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Το ίδιο έπραξε και η Washington Post.

Ο ισχυρός άνδρας της Silicon Valley επικαλέστηκε πλήθος θρησκευτικών στοχαστών, συμπεριλαμβανομένου του γαλλοαμερικανού θεωρητικού Ρενέ Ζιράρ, που γνώριζε από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, και του ναζιστή νομικού Καρλ Σμιτ, του οποίου το έργο είπε ότι βοήθησε να διαμορφώσει τις βασικές του πεποιθήσεις.

Παράλληλα, επισήμανε πως έχει εμπνευστεί και από τον Βρετανό καθολικό θεολόγο Τζον Χένρι Νιούμαν για τη σειρά των τεσσάρων διαλέξεών του, λέγοντας: «Ο Νιούμαν έκανε τέσσερις, οπότε κάνω κι εγώ τέσσερις. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό.»

Ο επενδυτής έχει διοργανώσει και παρακολουθήσει εκδηλώσεις και έχει δώσει διαλέξεις για το εν λόγω θέμα επί δεκαετίες, από τη δεκαετία του 1990, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Wired.

Τους τελευταίους μήνες, έχει μιλήσει σε θεολόγους και podcasters για τον Αντιχρίστο τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά. Οι πεποιθήσεις του είναι διασκορπισμένες, ασαφείς και συχνά συγκεχυμένες, αλλά μια αρχή που διατηρεί με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι η ενοποίηση του κόσμου υπό μια παγκόσμια κυβέρνηση είναι ουσιαστικά ταυτόσημη με τον αντιχρίστο. Στις ομιλίες του χρησιμοποιεί τον όρο «Αντίχριστος» σχεδόν ως συνώνυμο της «παγκόσμιας κυβέρνησης».

Η εκδοχή του για την ιστορία, και το πιθανό της τέλος, παρουσιάζει την τεχνολογία ως κεντρικό μοχλό κοινωνικής αλλαγής και υιοθετεί μια χριστιανική, ευρωκεντρική οπτική που αποφεύγει να ασχοληθεί πολύ με άλλα θρησκευτικά κινήματα ή μέρη του κόσμου.