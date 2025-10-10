ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών - Αναφορές για νεκρούς [εικόνες+βίντεο]

«Mπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε μερικούς ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεηζ Κρις Ντέιβις, σε συνέντευξη Τύπου

Σε εταιρία κατασκευής πυρομαχικών στο Νάσβιλ του Τενεσί των ΗΠΑ σημειώθηκε έκρηξη από την οποία αρκετοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και επίσης αρκετοί αγνοούνται, σύμφωνα με το CNN. Οι αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και εργάζονται για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, προς το παρόν όμω; παραμένουν μακριά από την περιοχή λόγω του κινδύνου δευτερογενών εκρήξεων. «Mπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε μερικούς ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεηζ Κρις Ντέιβις, σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

AP Photo

Η εταιρία Accurate Energetic Systems, LLC, βρίσκεται περίπου μία ώρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ, στα όρια των κομητειών Χίκμαν και Χαμφρεηζ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χάμφρεηζ.

Ο Ντέιβιντ Στιούαρτ από τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Χίκμαν δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα ότι το γραφείο δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει «το μέγεθος των ζημιών ή των τραυματισμών». Κάτοικοι που ζουν κοντά στις εγκαταστάσεις αναφέρουν ότι ένιωσαν την έκρηξη.

AP Photo

«Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει με εμένα μέσα», δήλωσε ο Τζέντρι Στώουβερ στο Associated Press μέσω τηλεφώνου. «Ζω πολύ κοντά στην Accurate και περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά το ξύπνημα συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ήταν αυτό». Η εταιρία ειδικεύεται στην κατασκευή στρατιωτικών εκρηκτικών, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χάμφρεηζ.

AP Photo

Η σελίδα της εταιρίας στο Facebook αναφέρει ότι κατασκευάζει «διάφορα υψηλής εκρηκτικότητας μείγματα και ειδικά προϊόντα για το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και τις βιομηχανικές αγορές των ΗΠΑ».

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χίκμαν ζητά από όλους να αποφύγουν την περιοχή, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκτελούν το έργο τους.