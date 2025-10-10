Μέσω Λευκού Οίκου η πρώτη αντίδραση Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

Με μια προβληματική ανάρτηση στο Χ ο Λευκός Οίκος εκφράζει τη δυσφορία του Αμερικανού προέδρου για την επιλογή της επιτροπής να δώσει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στην ηγέτιδα της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.
Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ σχολίασε με νόημα πως ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να... τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές γιατί είναι ανθρωπιστής, ενώ η Επιτροπή Νόμπελ «απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη».
Η ανάρτηση αναφέρει «Ο Πρόεδρος θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανένας άλλος σαν αυτόν που μπορεί να μετακινήσει βουνά με τη δύναμη της θέλησής του. Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη»
Η επιλογή, πάντως, της βασικής αντιπάλου του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, η οποία έχει επαινέσει τον Τραμπ στο παρελθόν και έχει ζητήσει παρέμβαση του στρατού, ακόμη και ξένων δυνάμεων για ανατροπή της κυβέρνησης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής δεν είναι και πολύ μακριά από το πνεύμα του τραμπισμού.
Εδώ και μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία προκειμένου να ικανοποιήσει τη μεγαλομανία του και να κερδίσει το βραβείο Νόμπελ. Μια εκστρατεία γεμάτη πιέσεις, «φανταστικές» χώρες και πολέμους, αλλά και fake news.
