Σε αναβρασμό το Σικάγο μετά την αποστολή εθνοφρουράς από τον Τραμπ

Φουντώνει ακόμη περισσότερο η ένταση στο Σικάγο μετά την άφιξη ομάδων της Εθνοφρουράς από τη πολιτεία του Τέξας. Οργισμένες αντιδράσεις από τις Δημοκρατικές αρχές του Ιλινόις.

Κορυφώνεται η καταστολή των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών στις ΗΠΑ βρίσκεται, στο όνομα της «αντιμετώπισης της βίας» στις πολιτείες και τις πόλεις που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς.

Σε ένα νέο επεισόδιο αυταρχισμού από τη διοίκηση Τραμπ, ομάδες της Εθνοφρουράς που εκτελούσαν υπηρεσία στην πολιτεία του Τέξας έφτασαν το πρωί της Τετάρτης στη πόλη του Σικάγο στο Ιλινόις, στο πλαίσιο της υποστήριξης της προσπάθειας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τη μετανάστευση.

Η αποστολή των στρατιωτών γίνεται εν μέσω αντιδράσεων από αξιωματούχους της περιοχής. Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Μπρίτζκερ, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για «αυταρχική πορεία» και δήλωσε ότι η πολιτεία θα «χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της για να σταματήσει αυτή την κατάληψη της εξουσίας».

Το CBS ανέφερε ότι ορισμένα στρατεύματα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τις αποστολές τους ήδη από σήμερα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εγκατέστησαν τροχόσπιτα ως προσωρινά καταλύματα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εφέδρων Στρατιωτικών, περίπου 50 μίλια (80 χλμ.) νοτιοδυτικά του Σικάγου.

Την Τρίτη αργά το βράδυ τοποθετήθηκαν επίσης φράχτες γύρω από τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης. Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι έχουν λάβει λίγες πληροφορίες σχετικά με τις αποστολές των στρατευμάτων.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η χρήση των στρατευμάτων είναι απαραίτητη για την καταστολή της βίας σε πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, την καταπολέμηση του εγκλήματος και την υποστήριξη των πρωτοβουλιών του για την απέλαση μεταναστών.

Τα στρατεύματα της Εθνικής Φρουράς έχουν περιορισμένες εξουσίες και ο βασικός ρόλος τους είναι να προστατεύουν τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο Τραμπ έχει ήδη στείλει μέλη της Φρουράς στο Λος Άντζελες και στην Ουάσιγκτον και τους έχει διατάξει να εισέλθουν στο Μέμφις και στο Πόρτλαντ για την εκτέλεση έργου.

Ωστόσο, μια ομοσπονδιακή δικαστής απαγόρευσε προσωρινά την αποστολή στρατευμάτων στο Πόρτλαντ, ενώ άλλη μια δικαστής επέτρεψε την αποστολή στο Σικάγο προσώρας.

Στο Σικάγο έχει παρατηρηθεί αύξηση των διαδηλώσεων κατά της επιβολής των μεταναστευτικών νόμων στην πόλη, πολλές από τις οποίες λαμβάνουν χώρα έξω από τις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, μέλη της Συνοριακής Φρουράς πυροβόλησαν και τραυμάτισαν μια γυναίκα, μετά από επίθεση μιας ομάδας ατόμων με αυτοκίνητα εναντίον οχημάτων της υπηρεσίας μετανάστευσης. Ωστόσο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο δικηγόρος της γυναίκας αμφισβήτησε σημεία των εξηγήσεων της υπηρεσίας.

Ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο πλαίσιο της αγωγής που κατέθεσαν το Ιλινόις και το Σικάγο, οι οποίες ζητούν να σταματήσει η ομοσπονδιοποίηση των στρατευμάτων της Εθνοφρουράς από την πολιτεία τους και από το Τέξας, ή η υπαγωγή τους στον έλεγχο του προέδρου.

Ο δήμαρχος του Σικάγου, Μπράντον Τζόνσον, δήλωσε την Τρίτη στο BBC ότι το να «επιλέγεις κυριολεκτικά μέλη της Εθνικής Φρουράς από άλλη πολιτεία, την πολιτεία του Τέξας, και στη συνέχεια να τα στέλνεις στην πολιτεία του Ιλινόις, είναι παράνομο, αντισυνταγματικό και επικίνδυνο». Τη Δευτέρα, ο Τζόνσον υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει στους πράκτορες της ICE να δραστηριοποιούνται σε ακίνητα που ανήκουν στην πόλη.

Οι αποστολές αυτές έχουν θέσει νομικά και συνταγματικά ζητήματα, καθώς οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς αποστέλλονται συνήθως από τον κυβερνήτη μιας πολιτείας και οι αιωνόβιοι νόμοι περιορίζουν τη χρήση του στρατού από την κυβέρνηση για εσωτερικά θέματα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επικαλεστεί έναν ακόμη παλαιότερο νόμο, τον Νόμο περί Εξέγερσης, εάν τα ομοσπονδιακά δικαστήρια σταματήσουν την αποστολή δυνάμεων της Εθνοφρουράς σε πόλεις των ΗΠΑ.

Ο νόμος του 1807 επιτρέπει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί στρατιωτικό προσωπικό σε ενεργό υπηρεσία για την εκτέλεση καθηκόντων επιβολής του νόμου εντός της χώρας σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Όταν ρωτήθηκε για αυτό στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο Σικάγο και είπε ότι «αν ο κυβερνήτης δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά, θα την κάνουμε εμείς».

Επόμενος σταθμός καταστολής... Μέμφις

Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Εθνοφρουρά «ίσως» θα αναπτυχθεί ως την Παρασκευή στο Μέμφις, μια πόλη που κυβερνάται από τους Δημοκρατικούς στη Ρεπουμπλικανική πολιτεία Τενεσί.

Αυτό επεσήμανε χθες Τρίτη η επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, Σέρελιν Ντέιβις, στη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της πόλης. «Μερικά μέλη της Εθνοφρουράς βρίσκονται ήδη στο Μέμφις (…) αλλά ίσως στις 10 Οκτωβρίου, μέσα σε λίγες ημέρες, θα δούμε την πρώτη ομάδα Εθνοφρουρών να φτάνει στο Μέμφις», διευκρίνισε η Σέρελιν Ντέιβις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε στις 15 Σεπτεμβρίου διάταγμα για την ανάπτυξη μελών της Εθνοφρουράς στο Μέμφις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της «εγκληματικότητας», που όπως καταγγέλλει ο ίδιος παρατηρείται στις μεγάλες αμερικανικές πόλεις που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς.

Σε αυτή την επιχείρηση «θα συμμετέχουν η Εθνοφρουρά, το FBI» και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, είχε διευκρινίσει ο Τραμπ. Συνολικά θα αναπτυχθούν 700 μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Στη διάρκεια ακρόασής της ενώπιον της Γερουσίας χθες Τρίτη η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι διαβεβαίωσε ότι «η Εθνοφρουρά θα βρίσκεται εκεί όπου πρέπει να είναι προκειμένου να εγγυάται την ασφάλεια των Αμερικανών».

Το Σάββατο διαδηλωτές στο Μέμφις είχαν βγει στους δρόμους της πόλης για να διαμαρτυρηθούν για την επικείμενη ανάπτυξη εκεί της Εθνοφρουράς. «Πολεμήστε τη φτώχεια, όχι τους φτωχούς», φώναζαν.

Εν αναμονή αυτής της πιθανής ανάπτυξης στο Μέμφις, περίπου 200 Εθνοφρουροί από το Τέξας έχουν φτάσει κοντά στο Σικάγο. Ενδέχεται να αναπτυχθούν στην πόλη σήμερα, σύμφωνα με αξιωματούχο του στρατού που επικαλούνται οι New York Times.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει αυτή την πόλη «εμπόλεμη ζώνη» και θέλει να εφαρμόσει εκεί την ίδια λύση που ακολούθησε σε άλλες Δημοκρατικές πόλεις: στρατιώτες στους δρόμους, κάτι πολύ σπάνιο στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ ενέκρινε την ανάπτυξη 700 Εθνοφρουρών στο Σικάγο το περασμένο σαββατοκύριακο, πυροδοτώντας αντιπαράθεση με τοπικούς αξιωματούχους που ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Από την αρχή της δεύτερης θητείας του στην προεδρία ο Τραμπ έχει στείλει ή έχει απειλήσει να στείλει την Εθνοφρουρά σε δέκα πόλεις, μεταξύ των οποίων η Βαλτιμόρη, η Ουάσινγκτον, η Νέα Ορλεάνη, το Όκλαντ, το Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες.

Και στο βάθος... διχασμός

Ενώ Σικάγο και Μέμφις βρίσκονται υπό την εσωτερική στρατιωτική απειλή του Τραμπ στο όνομα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που πραγματοποιήθηκε από τη προηγούμενη Παρασκευή έως την Τρίτη, έδειξε ότι το 58% των Αμερικανών –περιλαμβανομένων 7 στους 10 Δημοκρατικούς και των μισών Ρεπουμπλικάνων— πιστεύουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών.

Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι το ποσοστό δημοτικότητας του Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων έπεσε στο 40%, μείωση κατά μία ποσοστιαία ομάδα σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου, λόγω του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται την εγκληματικότητα και το κόστος ζωής.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε αφού ο Τραμπ είχε μια ασυνήθιστη συνάντηση με εκατοντάδες στρατηγούς και ναυάρχους του αμερικανικού στρατού στη Βιρτζίνια, στη διάρκεια της οποίας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με «εσωτερικό εχθρό».

Την ίδια ώρα έχει αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε πόλεις που κυβερνώνται από τους Δημοκρατικούς, μεταξύ των οποίων η Ουάσινγκτον και το Λος Άντζελες.

Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος έχει αναπτύξει στρατεύματα κατά μήκος των συνόρων των ΗΠΑ, ισχυριζόμενος ότι γίνεται εισβολή στη χώρα από εγκληματίες μετανάστες, ενώ έχει ζητήσει από τις ένοπλες δυνάμεις να σκοτώνουν ύποπτους για λαθρεμπόριο ναρκωτικών που επιβαίνουν σε σκάφη στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Το 37% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμφωνεί με τη δήλωση πως οι Αμερικανοί πρόεδροι, ανεξαρτήτως κόμματος, θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν τον στρατό στις πολιτείες ακόμη και παρά την αντίθεση των κυβερνητών τους. Το 48% απάντησε ότι διαφωνεί.

Παραδοσιακά ο αμερικανικός στρατός μένει μακριά από τις πολιτικές συζητήσεις και η δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos έδειξε ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση.

Το 83% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο στρατός «θα πρέπει να παραμένει πολιτικά ουδέτερος και να μην παίρνει θέση σε συζητήσεις για ζητήματα εσωτερικής πολιτικής». Μόνο το 10% -ανάμεσά τους ένας στους πέντε Ρεπουμπλικάνους- εκτίμησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να παίρνουν θέση και να στηρίζουν την εσωτερική πολιτική ατζέντα του προέδρου.