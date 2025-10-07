Απειλεί με στρατιωτικό νόμο ο Τραμπ για την ανάπτυξη εθνοφρουράς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα κατά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος στο οβάλ γραφείο, ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επικαλεστεί τον νόμο περί εξέγερσης «εάν ήταν απαραίτητο», ιδίως εάν τα δικαστήρια ή οι κρατικοί και τοπικοί αξιωματούχοι καθυστερήσουν ή εμποδίσουν τα σχέδιά του για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς.

«Θα το έκανα αν ήταν απαραίτητο. Αλλά έχουμε τον νόμο περί εξέγερσης για κάποιο λόγο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε υπό ποιες συνθήκες θα εξέταζε το ενδεχόμενο να εφαρμόσει τον συγκεκριμένο νόμο που εφαρμόζεται σπάνια. «Αν έπρεπε να το εφαρμόσω, θα το έκανα. Αν σκοτώνονταν άνθρωποι και τα δικαστήρια ή οι κυβερνήτες ή οι δήμαρχοι μας εμπόδιζαν, σίγουρα θα το έκανα. Θέλω να διασφαλίσω ότι δεν θα σκοτωθούν άνθρωποι. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πόλεις μας είναι ασφαλείς», πρόσθεσε προκλητικά ο αυταρχικός πρόεδρος της ακροδεξιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NBC News, ο «νόμος περί εξέγερσης» του 1807 επιτρέπει στον πρόεδρο να κινητοποιήσει τον αμερικανικό στρατό για να διεξάγει δραστηριότητες επιβολής του νόμου σε πολιτικές υποθέσεις υπό προϋποθέσεις. Χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια των ταραχών του 1992 στο Λος Άντζελες.

Ο Τραμπ μιλούσε για τις προσπάθειές του να περάσει υπό ομοσπονδιακή δικαιοδοσία τις κατά τόπους δυνάμεις της εθνοφρουράς και να καταπολεμήσει το έγκλημα στις πόλεις που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, ενώ επανέλαβε τα παραπάνω λόγια του σε συνέντευξη στο Newsmax που μεταδόθηκε τη Δευτέρα το βράδυ. «Αν κοιτάξετε τι συμβαίνει στο Πόρτλαντ, αυτό συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό, και αυτό είναι εξέγερση. Εννοώ, αυτό είναι καθαρή εξέγερση», σχολίασε.

Όλα αυτά ειπώθηκαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, την ώρα που στρατιώτες της εθνοφρουράς του Τέξας κατευθύνονται προς τη πολιτεία του Ιλινόις, αφού η ομοσπονδιακή δικαστής Έιπριλ Πέρι, αρνήθηκε να τους εμποδίσει αμέσως μετά από αγωγή που άσκησε η πολιτεία κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Πληροφορίες του Guardian αναφέρουν ότι τα μέλη της εθνοφρουράς της ρεπουμπλικανικής πολιτείας αναχώρησαν από τη στρατιωτική βάση Φορτ Μπλις στο Ελ Πάσο με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο των ΗΠΑ το βράδυ της Δευτέρας.

Μια παρόμοια προσπάθεια αποστολής στρατιωτών στο Πόρτλαντ μπλοκαρίστηκε από άλλη δικαστή στο Όρεγκον, τη διορισμένη από τον Τραμπ, Κάριν Ίνεργκουντ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει επίσης να ομοσπονδιοποιήσει την εθνοφρουρά του Ιλινόις, κάτι που θα συνεπαγόταν τη μεταφορά της από την πολιτειακή στην ομοσπονδιακή δικαιοδοσία. Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Μπρίτζκερ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν είχε συζητήσει σχέδια για την ομοσπονδιοποίηση της εθνικής φρουράς της πολιτείας ή για την αποστολή στρατευμάτων από άλλες πολιτείες. «Πρέπει τώρα να αρχίσουμε να το ονομάζουμε όπως είναι: εισβολή του Τραμπ», δήλωσε σε σχετική συνέντευξη Τύπου. «Ξεκίνησε με ομοσπονδιακούς πράκτορες, σύντομα θα περιλαμβάνει την αποστολή μελών της εθνικής φρουράς του Ιλινόις ενάντια στη θέλησή μας και τώρα θα περιλαμβάνει την αποστολή στρατευμάτων από άλλη πολιτεία».

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιλινόις, Κουάμε Ραούλ, κατέθεσε αγωγή με σκοπό να εμποδίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να καλέσει την πολιτειακή φρουρά ή να στείλει στρατεύματα από άλλες πολιτείες «άμεσα και μόνιμα», αφού ο πρόεδρος διέταξε την αποστολή στρατευμάτων της πολιτειακής φρουράς στην πολιτεία ενάντια στη βούληση του Δημοκρατικού κυβερνήτη του Ιλινόις. «Ο αμερικανικός λαός, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, δεν πρέπει να ζει υπό την απειλή της κατοχής από τον αμερικανικό στρατό, ιδίως όχι απλώς και μόνο επειδή η ηγεσία της πόλης ή της πολιτείας του έχει χάσει την εύνοια του προέδρου», αναφέρεται στην αγωγή.