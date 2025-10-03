Τηλεφωνική επικοινωνία με Τραμπ: «Εγγυητής σταθερότητας» δήλωσε ο Ερντογάν

Τόνισε ότι «η Τουρκία καταβάλλει έντονες προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και ηρεμίας σε ολόκληρη την περιοχή, με επίκεντρο τη Γάζα» • Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον πόλεμο στη Γάζα.

Στον απόηχο της πρόσφατης συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η πρόσφατη επίσκεψή του -στις 25 Σεπτεμβρίου- στην Ουάσινγκτον «ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε όλους τους τομείς, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η Τουρκία καταβάλλει έντονες προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και ηρεμίας σε ολόκληρη την περιοχή, με επίκεντρο τη Γάζα», και ότι «χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον στόχο αυτό».

Περιέγραψε την επιταχυνόμενη διπλωματική προσέγγιση της Τουρκίας για ειρήνη, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της χώρας να συμβάλει σε ένα παγκόσμιο όραμα ειρήνης. Υπογράμμισε τις εντατικές προσπάθειες της χώρας του για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας σε ολόκληρη την περιοχή, με πρωταρχικό επίκεντρο τη Γάζα.

Επισήμανε ότι ο τερματισμός των ισραηλινών επιθέσεων θα είναι κρίσιμος για την επιτυχία των προσπαθειών για την εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή. Τοποθέτησε τη χώρα του ως προσηλωμένη σε διπλωματικές λύσεις, ενώ ζήτησε την άμεση διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επίτευξη περιφερειακής σταθερότητας και δήλωσε την υποστήριξη της Τουρκίας σε τέτοιες προσπάθειες.

Οι δηλώσεις του Τούρκου ηγέτη υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης ισχυρών δεσμών μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, με την αμυντική συνεργασία να παραμένει βασικός πυλώνας της σχέσης.

Η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.