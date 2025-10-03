Αθήνα, 21°C
Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου, 2025
chevron
(ABC7 via AP)

Φωτιά σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn. gr
Το εν λόγω διυλιστήριο παράγει 290.000 βαρέλια την ημέρα

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, στην κομητεία του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης είναι έτοιμη να συνδράμει εφόσον της ζητηθεί, δήλωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας προσθέτοντας ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι η πυρκαγιά επηρεάζει το LAX», αναφερόμενη στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι σαφή, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο CBS μετέδωσε ότι αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο διυλιστήριο έπειτα από αναφορές για έκρηξη.

(ABC7 via AP)

Η αστυνομία στο Ελ Σεγκούντο δεν έχει πληροφορίες για τραυματίες ούτε για απομάκρυνση κατοίκων, πρόσθεσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Το εν λόγω διυλιστήριο παράγει 290.000 βαρέλια την ημέρα και τα κύρια προϊόντα του είναι βενζίνη, καύσιμα αεριωθουμένων και ντίζελ, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Chevron. Έχει δυνατότητα αποθήκευσης 12,5 εκατομμυρίων βαρελιών σε περίπου 150 μεγάλες δεξαμενές.
 

