Η περιουσία του Μασκ έφτασε τα 500 δισ. δολάρια

Η περιουσία του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ξεπέρασε για λίγο το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια, ανέφερε χθες, Τετάρτη, το περιοδικό Forbes.
Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Tesla και της Space X έφτασε τα 500,1 δισεκατομμύρια δολάρια χθες προτού πέσει πάλι στα 499,1 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με την κατάταξη «Δισεκατομμυριούχοι σε Πραγματικό Χρόνο» (Real-Time Billionaires) του περιοδικού.
Στην κατάταξη του Forbes μετά τον Μασκ βρίσκεται ο Λάρι Έλισον, ο ιδρυτής της Oracle, με περιουσία 350,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τρίτος στη σειρά βρίσκεται ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο διευθυντής της Meta, με περιουσία 245,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αφού πήρε πτυχίο από το πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και στη συνέχεια εγκατέλειψε το Στάνφορντ, ο Ίλον Μασκ πούλησε τη διαδικτυακή εταιρεία λογισμικού Zip2 στον κατασκευαστή ηλεκτρονικών υπολογιστών Compaq για πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια το 1999.
Η επόμενη εταιρεία του συγχωνεύτηκε τελικά με την PayPal και, αφού την άφησε, ο επιχειρηματίας νοτιοαφρικανικής καταγωγής ίδρυσε την SpaceX το 2002, στη συνέχεια έγινε πρόεδρος της Tesla το 2004.
