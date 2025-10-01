Κατέρρευσε μερικώς 20ώροφο κτήριο στη Νέα Υόρκη - Δεν υπάρχει αναφορά για τραυματίες

Μαρτυρίες κατοίκων κάνουν λόγο για «έκρηξη» στο κτήριο ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τα πιθανά αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου.

Μέρος ενός κτηρίου 20 ορόφων κατέρρευσε το πρωί της Τετάρτης στη περιοχή του Μπρονξ στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το BBC, στις 8:13 τοπική ώρα (15:13 ώρα Ελλάδας) μέρος της καμινάδας του κτηρίου κατέρρευσε, χωρίς να αναφέρονται τραυματίες ή να έχει επιπτώσεις σε άλλα κτήρια.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης χαρακτηρίζει το περιστατικό - που συνέβη στην Alexander Avenue κοντά στην 135th Street στο Μπρονξ - ως «σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να σκάβουν στα ερείπια, χρησιμοποιώντας drones και σκύλους για να βεβαιωθούν ότι δεν έχει παγιδευτεί κανείς κάτω από αυτά, σύμφωνα με το CBS News.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες και κανένα διαμέρισμα δεν έχει πληγεί, σύμφωνα με τις αρχές της Νέας Υόρκης.

Για τους κατοίκους που μένουν κοντά στο εν λόγω κτήριο, ένα προσωρινό καταφύγιο έχει δημιουργηθεί σε ένα κοινοτικό κέντρο στην Alexander Avenue, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Υόρκης (NYCEM). Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η υπηρεσία ανακοίνωσε επίσης ότι τα λεωφορεία της Μητροπολιτικής Αρχής Μεταφορών έχουν διατεθεί για τη φιλοξενία των πληγέντων.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, δηλώνει ότι είναι ενήμερος για τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο Μπρονξ. Ζήτησε από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή.

«Νεοϋορκέζοι, έχω ενημερωθεί για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επικρατεί στην περιοχή Μοτ Χέιβεν του Μπρονξ», έγραψε στο X. «Λαμβάνουμε πλήρη ενημέρωση από τις πρώτες ομάδες επέμβασης και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ενημερώσεις».

Η NYCEM ανέφερε επίσης ότι η παροχή φυσικού αερίου στο κτίριο έχει διακοπεί μετά την μερική κατάρρευσή του και ότι οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να ακολουθούν όλες τις οδηγίες της αστυνομίας και του προσωπικού έκτακτης ανάγκης που έχει αποσταλεί εκεί.

Από τη πλευρά της, η Αρχή Στέγασης της Πόλης της Νέας Υόρκης (NYCHA) δήλωσε ότι συνεργάζεται με τοπικές υπηρεσίες, καθώς και με την εταιρεία κοινής ωφέλειας ConEd, για να διερευνήσει τα αίτια της μερικής κατάρρευσης του κτιρίου. Εξετάζει επίσης την έκταση των «ζημιών πέραν των αναφερόμενων εξωτερικών ζημιών στην καμινάδα».

«Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για έκρηξη στην καμινάδα ενός κτιρίου», δηλώνει η NYCHA. «Οι υπηρεσίες βρίσκονται επί τόπου για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων και του κοινού».

Πάντως αναμένεται συνέντευξη Τύπου από εκπροσώπους των τοπικών αρχών για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη κατάρρευση του κτηρίου.