«Shutdown» και επισήμως στις ΗΠΑ μετά από 7 χρόνια

Σε δημοσιονομική παράλυση βρίσκεται εδώ και κάποιες ώρες η κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί δεν ήρθαν σε συμφωνία για την έγκριση ενός προσωρινού προϋπολογισμού με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να διακοπεί, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των περισσότερων υπηρεσιών της, κάτι που χαρακτηρίζεται ως «shutdown».

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έχει προειδοποιήσει πως περισσότεροι από 11.000 υπάλληλοι – περίπου το 1/4 του προσωπικού της – θα τεθούν σε προσωρινή άδεια, ενώ ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλοι αξιωματούχοι ασφαλείας θα υποχρεωθούν να εργάζονται αμισθί μέχρι να λήξει το shutdown.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει τους Δημοκρατικούς πως αν δεν έρθουν σε συμφωνία η κατάσταση μπορεί να έχει «μη αναστρέψιμες».

«Μπορούμε, κατά τη διάρκεια του shutdown, να κάνουμε πράγματα που είναι μη αναστρέψιμα, που θα είναι άσχημα... Όπως να απολύσουμε πολλούς ανθρώπους», απείλησε ο Τραμπ.

Το προηγούμενο shutdown, από τα τέλη Δεκεμβρίου 2018 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, διήρκεσε 35 ημέρες.

Οι Δημοκρατικοί ήταν αδιάλλακτοι καθώς ζητούσαν παραχωρήσεις αναφορικά με τα κονδύλια για την υγειονομική περίθαλψη.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που ελέγχει τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, απέρριψε τα αιτήματά τους, προκαλώντας έναν νομοθετικό πανικό που συνεχίστηκε μέχρι λίγες ώρες πριν τη λήξη της χρηματοδότησης τα μεσάνυχτα, όταν η Γερουσία απέτυχε να προχωρήσει και τις δύο προτάσεις των κομμάτων για τη διατήρηση της χρηματοδότησης.

Οι Δημοκρατικοί απαιτούν την επέκταση των φορολογικών πιστώσεων για ασφάλιση υγείας μέσω του ACA (Affordable Care Act), οι οποίες λήγουν στο τέλος του έτους. Επίσης, ζητούν να ακυρωθούν οι περικοπές των Ρεπουμπλικανών στο Medicaid και στα δημόσια μέσα ενημέρωσης, ενώ θέλουν να εμποδίσουν τον Τραμπ από το να χρησιμοποιήσει την τακτική του «pocket rescission» για να μειώσει περαιτέρω την εξωτερική βοήθεια.

Το συνολικό κόστος αυτών των μέτρων εκτιμάται στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να χάσουν την ασφάλισή τους λόγω των περικοπών στο Medicaid και των αλλαγών στο ACA. Αν δεν επεκταθούν οι φορολογικές πιστώσεις, οι τιμές της ασφάλισης θα αυξηθούν για περίπου 20 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θιούν είχε δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί την επέκταση των πιστώσεων ACA, αλλά επιμένει ότι πρώτα πρέπει να εγκριθεί νέα χρηματοδότηση για την κυβέρνηση.

Οι ηγέτες των Δημοκρατικών λένε ότι δεν θα υποχωρήσουν, όμως έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται σημάδια διαφωνίας στις τάξεις τους. Τρία μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών ψήφισαν υπέρ της πρότασης των Ρεπουμπλικανών – δύο περισσότερα από την πρώτη φορά που εξετάστηκε το νομοσχέδιο. «Οι ρωγμές στους Δημοκρατικούς έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Μπαράσο.