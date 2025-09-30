CNN: Ο Τραμπ να μάθει από την αποτυχία στο Ουκρανικό, αν θέλει να πετύχει στη Γάζα

Πίσω από τα διθυραμβικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντησή του με τον πιστό του σύμμαχο, Νετανιάχου αλλά και το σχέδιο «ειρήνης» που πρότεινε για τη Γάζα, το CNN βλέπει «παράλογα υψηλές προσδοκίες».

Συγκρίνοντας την πολιτική του Τραμπ στη Μέση Ανατολή με το πώς διαπραγματεύτηκε τον πόλεμο στην Ουκρανία (ο τίτλος του δημοσιεύματος είναι: «Ο Τραμπ πρέπει να μάθει από την αποτυχία στο Ουκρανικό, αν θέλει να πετύχει το σχέδιο για τη Γάζα»), το CNN αναφέρει πως πρόκειται για έναν πρόεδρο γνωστό για τις υπερβολές του.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι μια κυβέρνηση που έχει μόνο ένα σχέδιο ειρήνης: Να εκφράσει μια υπερβολική αισιοδοξία με σκοπό να ωθήσει τις αντίπαλες πλευρές σε μια συμφωνία.

Το νέο σχέδιο του Τραμπ φαίνεται να είναι η πιο ουσιαστική, μελετημένη και ευρέως υποστηριζόμενη προσπάθεια της κυβέρνησης μέχρι στιγμής για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Εάν εφαρμοστεί πλήρως, θεωρητικά προσφέρει την υπόσχεση ενός μέλλοντος για τους Παλαιστινίους στη Λωρίδα, με Παλαιστίνιους αναλυτές ωστόσο να μιλούν για εκ νέου αιχμαλωσία του λαού. Εάν επικρατήσει, πάλι θεωρητικά, θα μπορούσε να δημιουργήσει χώρο για μια διαδικασία διαμεσολάβησης στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση.

Ωστόσο, η Μέση Ανατολή δεν έχει ποτέ στερηθεί ειρηνευτικών σχεδίων. Υπήρξαν δεκάδες τέτοια σχέδια, που χρηματοδοτήθηκαν από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, τη Σαουδική Αραβία και άλλα αραβικά κράτη. Τα περισσότερα δεν έφτασαν ποτέ στο στάδιο της εφαρμογής.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η δήλωση του Τραμπ ότι «είμαστε, τουλάχιστον, πολύ, πολύ κοντά» στην επίλυση «ζητημάτων που υπάρχουν εδώ και εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια» πρέπει να αντιμετωπιστεί με συγκρατημένο ενθουσιασμό, σχολιάζει το CNN.

Μένει να δούμε αν η Χαμάς συμφωνήσει, στην ουσία, στον ενταφιασμό της, καθώς το σχέδιο περιλαμβάνει τον πλήρη αφοπλισμό της. Αν η Χαμάς απορρίψει ή υπονομεύσει το σχέδιο Τραμπ, το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά, ξεκαθάρισε ο Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, μια «τεχνοκρατική» παλαιστινιακή διοίκηση, χωρίς πολιτική ταυτότητα, θα διαχειρίζεται τη Γάζα στην καθημερινότητά της μετά το τέλος του πολέμου.

Ωστόσο, αυτή η παλαιστινιακή διοίκηση δεν θα επιλεγεί από τον παλαιστινιακό λαό, αλλά από ένα νέο διεθνές όργανο που θα επιβλέπει την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου. Ο Τραμπ είπε ότι αυτή η οντότητα, που θα ονομάζεται «Συμβούλιο Ειρήνης», θα έχει ως αποστολή να εξασφαλίσει την επιτυχία της συμφωνίας και να συγκεντρώσει σημαντικούς περιφερειακούς και διεθνείς ηγέτες.

Δήλωσε ότι την εποπτεία του οργάνου θα την ασκεί ο ίδιος προσωπικά.