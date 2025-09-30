Μειώνεται δραματικά η στήριξη των Αμερικανών ψηφοφόρων υπέρ του Ισραήλ

Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να αποτελεί τον πιο πιστό σύμμαχο του Ισραήλ, η αμερικανική κοινή γνώμη όμως μετατοπίζεται υπέρ των Παλαιστινίων, με τους ψηφοφόρους να αντιδρούν στην αποστολή όπλων στον σφαγέα Νετανιάχου.

Μέσα στα δύο χρόνια γενοκτονίας στη Γάζα, η αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ έχει υποστεί μια σεισμική αντιστροφή, με μεγάλα κομμάτια ψηφοφόρων στις ΗΠΑ να εκφράζουν έντονα τη διαφωνία τους στην πολιτική του Ισραήλ.

Νέα δημοσκόπηση των New York Times και του Πανεπιστημίου της Σιένα έδειξε πως η πλειοψηφία των Αμερικανών ερωτηθέντων αντιτίθεται πλέον στην αποστολή οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας, ενώ τα νούμερα ήταν πολύ μικρότερα στις 7 Οκτώβρη 2023.

Σύμφωνα με τους NYT, το πρώτο διάστημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή οι Αμερικανοί ψηφοφόροι συμμερίστηκαν σε γενικές γραμμές τους Ισραηλινούς παρά τους Παλαιστινίους, με το 47% να τάσσεται υπέρ του Ισραήλ και το 20% με την Παλαιστίνη. Στη νέα δημοσκόπηση όμως, το 34% δήλωσε υπέρ του Ισραήλ και το 35% υπέρ της Παλαιστίνης, με ένα 31% να δηλώνει πως «δεν είναι σίγουρος» ή ότι υποστηρίζει «και τις δύο πλευρές εξίσου».

Κάποια σημαντικά στοιχεία της έρευνας είναι τα εξής:

Περισσότεροι από τους μισούς, πιο συγκεκριμένα το 51% των ερωτηθέντων αντιτάχθηκε στην αποστολή «πρόσθετης οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης στο Ισραήλ» .

Περίπου το 35% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αντιτίθενται έντονα στην αποστολή οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, σε σύγκριση με μόλις το 19% που υποστηρίζει σθεναρά κάτι τέτοιο.

Περίπου το 40% των ερωτηθέντων απάντησε «ναι» όταν ρωτήθηκε «Πιστεύετε ότι το Ισραήλ σκοτώνει σκόπιμα αμάχους;»

Το 62% δήλωσε ότι πιστεύει ότι το Ισραήλ «δεν λαμβάνει αρκετές προφυλάξεις για να αποφύγει θύματα αμάχων».

Συγκριτικά, μόνο το 25% δήλωσε ότι πιστεύει ότι «το Ισραήλ λαμβάνει αρκετές προφυλάξεις για να αποφύγει θύματα αμάχων».

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να αποτελεί τον πιο πιστό σύμμαχο του Ισραήλ, χρηματοδοτώντας τη γενοκτονία με όπλα και στρατιωτική βοήθεια. Συνεχίζει επίσης να παρέχει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στο GHF, το Ίδρυμα που έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ωστόσο ο ρόλος του έχει καταγγελθεί επανειλημμένα, καθώς στα σημεία διανομής έχουν σημειωθεί εκατοντάδες θάνατοι.

Την περασμένη εβδομάδα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ζητούσε την έγκριση του Κογκρέσου για την πώληση όπλων αξίας άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων επιθετικών ελικοπτέρων Apache, και 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 3.250 οχήματα εφόδου πεζικού.