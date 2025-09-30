Το YouTube αποζημιώνει με 24,5 εκατ. δολάρια τον Τραμπ

Γίνεται η τελευταία εταιρεία που αποζημιώνει τον Τραμπ για την αναστολή λογαριασμού του στα ψηφιακά μέσα εξαιτίας των όσων συνέβησαν την 6η Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.

Εξωδικαστικά και με μια αποζημίωση ύψους 24,5 εκατ. δολαρίων διευθετήθηκε η μήνυση που είχε καταθέσει ο Τραμπ στην ψηφιακή πλατφόρμα YouTube, θυγατρική της Google, επείδη το 2021 η εταιρεία είχε αναστείλει το κανάλι του Αμερικανού προέδρου με αφορμή ευτράπελα που σημειώθηκαν στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου.

Το YouTube είναι η τελευταία από μια μακρά σειρά τεχνολογικών εταιρειών που προχώρησαν σε αποζημιώσεις εκατομμυρίων προς τον Τραμπ για παλαιότερες αποφάσεις σχετικά με τους ψηφιακούς λογαριασμούς του.

Ο Τραμπ είχε υποβάλει την αγωγή κατά του YouTube και του διευθύνοντος συμβούλου της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι, ισχυριζόμενος ότι η πλατφόρμα είχε «συγκεντρώσει μια άνευ προηγουμένου ισχύ, μερίδιο αγοράς και ικανότητα να υπαγορεύει τον δημόσιο διάλογο της χώρας μας».

Το YouTube ανέφερε ότι ανέστειλε το κανάλι του Τραμπ επειδή παραβίασε τις πολιτικές του ιστότοπου περί υποκίνησης βίας.

Η είδηση έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του YouTube ότι θα επιτρέψει την επαναφορά λογαριασμών δημιουργών περιεχομένου που είχαν αποκλειστεί στο παρελθόν για παραπληροφόρηση σχετικά με την Covid-19 και τις εκλογές των ΗΠΑ του 2020. Στην ανακοίνωσή του, το YouTube δήλωσε ότι «αγκαλιάζει τις συντηρητικές φωνές» στην πλατφόρμα του και απέδωσε τους αποκλεισμούς στην πίεση που ασκήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν.

Η Meta συμφώνησε να καταβάλει 25 εκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ για την αναστολή των λογαριασμών του εξαιτίας των επεισοδίων στο Καπιτώλιο, ενώ η πλατφόρμα X (πρώην Twitter) έκλεισε αντίστοιχη υπόθεση με συμφωνία 10 εκατομμυρίων δολαρίων τον Φεβρουάριο. Το μεγαλύτερο μέρος της αποζημίωσης από τη Meta κατευθύνθηκε στη προεδρική βιβλιοθήκη του Τραμπ.

Από τη συμφωνία με το YouTube, ο Τραμπ έχει κατευθύνει 22 εκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση και διατήρηση του National Mall και για την υποστήριξη της κατασκευής μιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της βόρειας Καλιφόρνια. Η πολυτελής αίθουσα αναμένεται να κοστίσει περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια.

Και οι τρεις υποθέσεις ξεκίνησαν από τον δικηγόρο και σύμμαχο του Τραμπ, Τζον Κόαλ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που πρώτη δημοσίευσε την είδηση. Ο Κόαλ δήλωσε στην εφημερίδα ότι η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο ήταν καθοριστική για την επίτευξη των συμφωνιών με τις τεχνολογικές εταιρείες, λέγοντας: «Αν δεν είχε επανεκλεγεί, θα ήμασταν στα δικαστήρια για 1.000 χρόνια.» Ο Κόαλ είναι πλέον αναπληρωτής ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία και τη Λευκορωσία.

Σε email του στον Guardian, ο Κόαλ χαρακτήρισε τον Τραμπ «ιδανικό πελάτη».

«Χαίρομαι που αυτή και οι υπόλοιπες αγωγές που κατέθεσα για τον DJT τον Ιούλιο του 2021 έκλεισαν με συνολικά 60 εκατομμύρια δολάρια», πρόσθεσε. «Πήραμε χρήματα και αλλάξαμε τη συμπεριφορά των τεχνολογικών εταιρειών, πιστεύω».

Η υπόθεση κατά του YouTube είχε κλείσει το 2023, αλλά οι δικηγόροι του Τραμπ κατέθεσαν αίτημα να επανανοίξει μετά τη νίκη του στις εκλογές. Πριν από τη νίκη του, και οι τρεις υποθέσεις αντιμετώπιζαν σημαντικά νομικά εμπόδια. Ομοσπονδιακός δικαστής είχε απορρίψει την υπόθεση κατά του Twitter το 2022, ενώ οι υποθέσεις κατά της Meta και του YouTube είχαν «παγώσει», με την τελευταία να κλείνει διοικητικά. Ωστόσο, οι δικηγόροι του Τραμπ επανέφεραν τις υποθέσεις με εφέσεις για ανατροπή των αποφάσεων.

Το YouTube ανέστειλε αρχικά το κανάλι του Τραμπ για επτά ημέρες στις 12 Ιανουαρίου 2021, αφού αναρτησε βίντεο στο οποίο έλεγε ότι η ομιλία του στους υποστηρικτές του στις 6 Ιανουαρίου πριν την επίθεση στο Καπιτώλιο ήταν «απολύτως κατάλληλη». Το YouTube ανέφερε τότε ότι ανέστειλε το κανάλι λόγω «ανησυχιών για τον συνεχιζόμενο κίνδυνο βίας». Η απαγόρευση στη συνέχεια επεκτάθηκε επ’ αόριστον.

Το κανάλι του Τραμπ επανενεργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2023, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για δεύτερη προεδρική θητεία, με το YouTube να δηλώνει ότι «αξιολόγησε προσεκτικά τον συνεχιζόμενο κίνδυνο πραγματικής βίας και τον σταθμίζει με τη σημασία της διατήρησης της δυνατότητας των ψηφοφόρων να ακούν εξίσου τους κύριους εθνικούς υποψηφίους εν όψει των εκλογών».

Μέσα σε λίγες ώρες από την επαναφορά του καναλιού του, ο Τραμπ ανάρτησε: «I’M BACK!», συνοδευόμενο από ένα βίντεο 11 δευτερολέπτων σε συγκέντρωση, λέγοντας: «Συγγνώμη που σας έκανα να περιμένετε. Πολύπλοκες υποθέσεις. Πολύπλοκες».