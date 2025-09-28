Ένας νεκρός και εννιά τραυματίες από την επίθεση στο Μίσιγκαν

Ένας πιστός της εκκλησίας των Μορμόνων έπεσε νεκρός από την επίθεση ● Ο δράστης σκοτώθηκε επί τόπου σε ανταλλαγή πυροβολισμών με δύο αστυνομικούς που έσπευσαν να ανταποκριθούν στο συμβάν

Ένας νεκρός και εννιά τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από την επίθεση που πραγματοποίησε ένοπλος την Κυριακή σε σε λατρευτικό χώρο της χριστιανικής «Εκκλησίας του Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών» στη περιοχή Γκραντ Μπλάνκ του Μίσιγκαν των ΗΠΑ. Ο άνδρας οδήγησε το όχημά του ρίχνοντας το στην κεντρική είσοδο της εκκλησίας και άνοιξε πυρ μέσα στην εκκλησία κατά τουλάχιστον 10 ανθρώπων, σκοτώνοντας έναν από αυτούς, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

AP Photo

Ο δράστης βγήκε από το όχημά του πυροβολώντας με ένα τυφέκιο εφόδου, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Γκραντ Μπλανκ, Γουίλιαμ Ρένι. Προσέθεσε ότι εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία, η οποία έπιασε φωτιά από την πρόσκρουση του οχήματος.

Καπνός υψωνόταν πάνω από την εκκλησία καθώς τα στελέχη της πυροσβεστικής επιχειρούσαν να κατασβήσουν τη φωτιά, ενώ πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα έκτακτης ανάγκης είχαν αναπτυχθεί στο σημείο, όπως έδειξαν πλάνα που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα βρουν περισσότερα θύματα μέσα στην ερείπια της εκκλησίας, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Η αστυνομία δεν έδωσε αμέσως στη δημοσιότητα το όνομα του φερόμενου δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε επί τόπου σε ανταλλαγή πυροβολισμών με δύο αστυνομικούς που έσπευσαν να ανταποκριθούν στο συμβάν, όπως τόνισε ο Ρένι. Ο ίδιος αρκέστηκε να πει για τον δράστη ότι πρόκειται για έναν 40χρονο άνδρα από το Μπάρτον του Μίσιγκαν. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.

AP Photo

«Σπαράζει η καρδιά μου για την κοινότητα του Γκραντ Μπλανκ», δήλωσε η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η βία οπουδήποτε, ειδικά σε έναν χώρο λατρείας, είναι απαράδεκτη», είπε. «Τέτοια βία σε έναν χώρο λατρείας είναι σπαρακτική και ανατριχιαστική», δημοσίευσε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι στο X.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί «φαίνεται να είναι μια ακόμη στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής» και είπε ότι το FBI βρίσκεται στο σημείο. «ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΒΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ!», έγραψε.

Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών είναι ανεπίσημα γνωστή ως Μορμόνοι. Το Γκραν Μπλαν, μια πόλη 7.700 κατοίκων, βρίσκεται περίπου 97 χλμ βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ.