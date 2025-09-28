Αθήνα, 20°C
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, 2025
Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν [βίντεο]

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν [βίντεο]

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn. gr
Πολλοί πολίτες φέρονται να έχουν δεχθεί πυρά, παραμένει όμως άγνωστη η πληροφορία αν και πόσοι, είναι νεκροί ή τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς σε λατρευτικό χώρο της χριστιανικής «Εκκλησίας του Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών» στη περιοχή Γκραντ Μπλάνκ.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η αστυνομία φέρεται να δήλωσε ότι «εξουδετέρωσε τον δράστη», ενώ η οροφή του κτηρίου απειλείται με κατάρρευση μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σημείο.

Τουλάχιστον έξι με οκτώ φέρονται να έχουν δεχθεί πυρά, παραμένει όμως άγνωστη η πληροφορία, αν (και αν ναι, πόσοι) είναι νεκροί ή τραυματίες.

Ο ένοπλος φέρεται να εισάβαλε στο εσωτερικό του χώρου, να πυροβόλισε επανειλημμένα και στη συνέχεια να έβαλε φωτιά στο κτήριο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 200 πιστοί συμμετέχουν κάθε Κυριακή στη λειτουργία του συγκεκριμένου λατρευτικού χώρου.

Το περιστατικό έρχεται την επομένη του θανάτου, στην ηλικία των 101 ευρώ, του προέδρου και γηραιότερου μέλους της συγκεκριμένης θρησκευτικής κοινότητας Ράσελ Νέλσον.

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν [βίντεο]

