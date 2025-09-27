Κινηματογραφική ληστεία σπάνιου ουίσκι στις ΗΠΑ - Στα 1 εκατ. δολάρια η λεία

Έγινε «καπνός» η μισή παρτίδα ενός μοναδικού αποστάγματος, που χρειάστηκε 10 χρόνια για να φτιαχτεί.

Μια ληστεία εμπνευσμένη από τα καλύτερα κινηματογραφικά σενάρια του Χόλιγουντ σημειώθηκε στις ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, κλάπηκαν 12.000 φιάλες σπάνιου ουίσκι, αξίας σχεδόν 1 εκατ. δολαρίων, κάνοντας «καπνό» τουλάχιστον την μισή παρτίδα του μοναδικού αυτού αποστάγματος.

Δεν είναι μόνο η αξία της λείας αλλά και το περιεχόμενο του πουτού καθώς οι αποσταγματοποιοί δούλευαν πάνω από δέκα χρόνια για να δημιουργήσουν.

Πλέον, το γραφείο του σερίφη της κοιλάδας Skagit διεξάγει έρευνα, ενώ οι λάτρεις του ουίσκι αναρωτιούνται αν — και πού — θα εμφανιστούν τα πολυπόθητα μπουκάλια του πρώτου 10ετούς Garryana από το αποστακτήριο Westland.

Πώς έγινε η ληστεία

Οι φιάλες εξαφανίστηκαν όταν ένα φορτηγό εμφανίστηκε στην αποθήκη του αποστακτηρίου στο Burlington, της Ουάσινγκτον, κρατώντας έγγραφα που φαινομενικά του έδιναν δικαίωμα να παραλάβει μια παρτίδα με single malt Westland, το blended Watchpost και το Garryana, με προορισμό το Νιου Τζέρσεϊ.

Όμως, τα μπουκάλια δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους καθιστώντας προφανές πως η παρτίδα έκανε φτερά, δήλωσε ο Τζέισον Μουρ, γενικός διευθυντής του αποστακτηρίου που εδρεύει στο Σιάτλ.

Τα επετειακά μπουκάλια του Garryana είναι αναντικατάστατα, τόνισε ο Μουρ.

Ο Μαρκ Γκιλέσπι, παρουσιαστής του podcast WhiskyCast, που έχει δημοσιεύσει πάνω από 3.800 σημειώσεις γευσιγνωσίας, δήλωσε ότι θα είναι δύσκολο να πουληθεί αυτό το κλεμμένο προϊόν: «Θα είναι πραγματικά δύσκολο για όποιον το έκλεψε να το ρίξει στην αγορά, γιατί είναι τόσο σπάνιο που όλοι ξέρουν την ύπαρξή του», είπε. «Βλέπουμε τέτοιες κλοπές κατά καιρούς στη Σκωτία, όπου κλέβουν ρυμουλκούμενα γεμάτα ουίσκι – και συνήθως καταλήγουν στη Ρωσία».

Η μεταφορά 12.000 φιαλών εκτός ΗΠΑ θα είναι δύσκολη, επειδή το προϊόν είναι αναγνωρίσιμο και σπάνιο, ενώ η διάθεσή του εντός ΗΠΑ είναι επίσης περίπλοκη λόγω του τριπλού συστήματος πώλησης αλκοόλ.

Τα αποστακτήρια πρέπει να πουλούν σε διανομείς, οι οποίοι στη συνέχεια πουλούν σε καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ. Οι δευτερογενείς πωλήσεις από ιδιώτες — όπου άτομα αγοράζουν δημοφιλή μπουκάλια για μεταπώληση — είναι γενικά παράνομες στις ΗΠΑ.