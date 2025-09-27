Αθήνα, 21°C
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, 2025
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος στο βήμα του ΟΗΕ. | (AP Photo/Angelina Katsanis)

Διαρρέουν σχέδια για αμερικανικά χτυπήματα στη Βενεζουέλα

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Με πρόσχημα τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών η Ουάσινγκτον ανοίγει επικίνδυνη εστία έντασης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξετάζουν σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, εναντίον διακινητών ναρκωτικών, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το δίκτυο NBC News, επισημαίνοντας πως ενδέχεται να εξαπολυθούν επιθέσεις σε λίγες εβδομάδες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμη κάποια επιχείρηση, καθώς Ουάσινγκτον και Καράκας έχουν συνομιλίες με τη μεσολάβηση ηγετών από τη Μέση Ανατολή, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες η αμερικανική κυβέρνηση έχει αυξήσει την ένταση στην περιοχή, προχωρώντας, μάλιστα σε αμφιβόλου νομιμότητας επιθέσεις κατά σκαφών με αποτέλεσμα να υπάρξουν και νεκροί.

Ο Τραμπ, εξάλλου, δεν έχει κρύψει ότι θέλει να επιχειρήσει να αυξήσει την επιρροή του σε μια περιοχή που οι ΗΠΑ δεν μπόρεσαν σχεδόν ποτέ να ελέγξουν.

Το δίκτυο επικαλείται τέσσερις ανώνυμες πηγές που σημειώνουν πως τα χτυπήματα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Διαρρέουν σχέδια για αμερικανικά χτυπήματα στη Βενεζουέλα

