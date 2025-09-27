Η υποστήριξη προς το Ισραήλ μειώνεται μεταξύ των Αμερικανών ψηφοφόρων

Τι καταγράφει νέα δημοσκόπηση, την ώρα που ο Νετανιάχου προκάλεσε την ανθρωπότητα από το βήμα του ΟΗΕ

Έρευνα της αμερικανικής κοινής γνώμης που διεξήχθη μεταξύ εγγεγραμμένων ψηφοφόρων για λογαριασμό του πανεπιστημίου Quinnipiac στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ έδειξε ότι μόλις το 47% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι «η υποστήριξη προς το Ισραήλ είναι προς το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών», ενώ το 41% πιστεύει ότι δεν είναι. Το 12% δεν απάντησε.

Τα αποτελέσματα σηματοδοτούν μια αισθητή αλλαγή από τον Δεκέμβριο του 2023, όταν ανάλογη έρευνα για το ίδιο πανεπιστήμιο είχε δείξει ότι οι ερωτηθέντες υποστήριζαν το Ισραήλ με ποσοστό 69% υπέρ και 23% κατά.

Η νέα έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι το 49% των Αμερικανών ψηφοφόρων έχει αρνητική γνώμη για τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με το 21% να δηλώνει ότι έχει θετική γνώμη.

Οι ψηφοφόροι είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό δυσαρεστημένοι με τον χειρισμό των πολεμικών επιχειρήσεων που διεξάγει ο στρατός κατοχής του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το 56% αποδοκιμάζει τους χειρισμούς και μόνο το 31% τους εγκρίνει.

Οι μισοί από τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους των ΗΠΑ λένε πλέον ότι «το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» - το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί στη χώρα.

Οι οπαδοί των Δημοκρατικών και οι νεότεροι ψηφοφόροι είναι πολύ πιο πιθανό από τους Ρεπουμπλικάνους και τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψηφοφόρους να χαρακτηρίσουν τις ενέργειες του Ισραήλ ως γενοκτονία, αποκαλύπτοντας έντονες κομματικές και ηλικιακές διαιρέσεις.

Η Quinnipiac διεξήγαγε την έρευνα σε 1.276 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 18-21 Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με άλλη, πρόσφατη έρευνα της Gallup, ο πόλεμος διχάζει επίσης έντονα τους ψηφοφόρους των αμερικανικών πολιτικών κομμάτων. Μόλις το 8% των Δημοκρατικών και το 25% των ανεξάρτητων υποστηρίζουν την γενοκτονική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, σε σύγκριση με το 71% των Ρεπουμπλικανών,.

μόνο το 32% των Αμερικανών υποστηρίζει την πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, ενώ το 60% αντιτίθεται σε αυτήν, με την αντίθεση ισχυρότερη μεταξύ των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων.

Τέλος, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, το 58% των Αμερικανών τάσσεται «υπέρ της αναγνώρισης ενός Παλαιστινιακού Κράτους από τον ΟΗΕ» και το 59% εκτιμά ότι «η στρατιωτική αντίδραση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας είναι υπερβολική».