Ο Τραμπ θυμήθηκε να προαναγγείλει βέτο στο Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη

Οι «κόκκινες γραμμές» του προέδρου των ΗΠΑ, που δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, αμφισβητούνται από αναλυτές.

Με μια αιφνιδιαστική δήλωση την Πέμπτη, ενόψει της άφιξης του Νετανιάχου στις ΗΠΑ για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πρόκειται για μια κίνηση που φέρνει τις ΗΠΑ σε αντίθεση με την ισραηλινή κυβέρνηση, ειδικά τους πιο ακροδεξιούς υπουργούς που πιέζουν για την προσάρτησή της με τα λόγια αλλά και με πράξεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα στον απόηχο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είπε ότι είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τρόπους επίλυσης της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη.

«Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Δεν πρόκειται να συμβεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από ακροδεξιούς εταίρους του στην κυβέρνηση να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, προκαλώντας ανησυχία σε ηγέτες αραβικών κρατών, ορισμένοι από τους οποίους είχαν επαφές με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Αρκετά έχουν γίνει. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Ισραήλ από την πλευρά του αρνείται να παραχωρήσει τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης επικαλούμενο λόγους ασφαλείας. Το τελευταίο διάστημα έχει εντείνει τις επιθέσεις στην περιοχή, ενώ έχει βάλει στόχο να υλοποιήσει το σχέδιο Ε1, το οποίο έμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη.

«Δεκτή, με επιφυλάξεις»

Η ανακοίνωση του Τραμπ εγείρει προβληματισμούς, καθώς όχι μόνο οι ΗΠΑ αποτελούσαν ανέκαθεν τον πιο πιστό σύμμαχο του Ισραήλ, αλλά στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ συμφωνούν με την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τις συζητήσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο με τον Νετανιάχου.

Όπως ανέφερε ο Μοχάμαντ Ελμάσρι, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ντόχα, η κίνηση του προέδρου των ΗΠΑ πρέπει να γίνει δεκτή, με κάποιες επιφυλάξεις.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μερικές φορές φαινομενικά επιπλήττει το Ισραήλ ή δείχνει την αντίθεσή της σε κάτι που κάνει το Ισραήλ, αλλά στη συνέχεια καταλήγει να επιτρέπει στο Ισραήλ να κάνει ό,τι θέλει», δήλωσε ο Ελμάσρι, σημειώνοντας πώς και ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε πει ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν στο Ισραήλ να επιτεθεί στη Ράφα, αλλά όταν εντέλει έγινε η επίθεση, έκανε πίσω.

Αλλά ανεξάρτητα από τη ρητορική των ΗΠΑ, ο Ελμάσρι είπε πως «η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ ασκεί ήδη de facto έλεγχο στη Δυτική Όχθη».

Από τον πόλεμο του 1967, το Ισραήλ έχει δημιουργήσει εκατοντάδες εποικισμούς και φυλάκια σε όλη τη Δυτική Όχθη, με αποτέλεσμα να ζουν εκεί περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Εβραίοι Ισραηλινοί και να κατακερματίζεται η συνεχόμενη παλαιστινιακή επικράτεια.

«Η λύση των δύο κρατών έχει ήδη καταστεί ουσιαστικά αδύνατη... Δεν βλέπω καμία βιώσιμη οδό προς ένα παλαιστινιακό κράτος εκεί. Θα έπρεπε να κατεδαφιστούν εκατοντάδες οικισμοί και φυλάκια, και το Ισραήλ έχει δείξει ότι δεν είναι έτοιμο να το κάνει αυτό επειδή πιστεύει ότι αυτή είναι η γη του που του υποσχέθηκε ο Θεός, με βιβλική εντολή», κατέληξε.

Ο Νετανιάχου στήνει ηχεία στη Γάζα για να ακουστεί η ομιλία του

Την ίδια στιγμή, το γραφείο του Νετανιάχου ζήτησε από τους IDF να στήσουν μεγάφωνα σε διάφορα σημεία σε όλη τη Γάζα, προκειμένου να μεταδίδεται η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σήμερα, Παρασκευή, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Η ισραηλινή εφημερίδα σημειώνει ότι το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού και ο στρατός αρνήθηκαν να αναφερθούν στο θέμα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, κατά την ομιλία του ο Νετανιάχου θα χρησιμοποιήσει οπτικά βοηθήματα, με στόχο να επαναφέρει την παγκόσμια προσοχή στην ημέρα της 7ης Οκτωβρίου εν μέσω του κύματος αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους.

Η ομιλία του Νετανιάχου είναι προγραμματισμένη για τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Αναμένεται επίσης να συναντηθεί με Αμερικανούς influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να συνομιλήσει με ανώτερα στελέχη δημοσιογραφικών μέσων και επικεφαλής ειδησεογραφικών πρακτορείων.

Τη Δευτέρα θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.