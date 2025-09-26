Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον πρώην διευθυντή του FBI και αντίπαλο του Τραμπ

Ξεκίνησε να υλοποιείται η εντολή του Αμερικανού προέδρου για δίωξη πολιτικών του αντιπάλων.

Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη δίωξη πολιτικών του αντιπάλων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Η έρευνα ανατέθηκε στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ — τον προκάτοχο του Τζέιμς Κόμι στην ηγεσία του FBI. Στο πόρισμά του το 2019, ο Μάλερ ανέφερε πως δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για αθέμιτη σύμπραξη της Μόσχας και του επιτελείου Τραμπ, επισημαίνοντας πως ασκήθηκαν πιέσεις από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο για να παρακωλυθεί η έρευνα.

«Είμαι αθώος»

Ο Τζέιμς Κόμι, μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του δήλωσε πως είναι αθώος και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ο Κόμι δήλωσε: «Η καρδιά μου είναι ραγισμένη για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ομοσπονδιακό δικαστικό σύστημα. Είμαι αθώος – ας γίνει η δίκη και ας κρατήσουμε την πίστη μας».

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του CNN, ο Κόμι αναμένεται να παραδοθεί το πρωί της Παρασκευής.

«Από τους χειρότερους ανθρώπους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», χαρακτηρίζοντας τον Κόμι ως «έναν από τους χειρότερους ανθρώπους» στη χώρα.