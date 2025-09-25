Παρέκαμψε τον εναέριο χώρο της Γαλλίας ο Νετανιάχου υπό τον φόβο του εντάλματος σύλληψης

Η παράκαμψη αυτή είχε σκοπό να αποφύγει χώρες που έχουν υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης και που δυνητικά θα μπορούσαν να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ισραηλινό Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τη Νέα Υόρκη για να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ακολούθησε μια... ασυνήθιστη διαδρομή πτήσης, παρακάμπτοντας τον εναέριο χώρο πολλών χωρών της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης

Η Γαλλία είχε εγκρίνει ισραηλινό αίτημα να χρησιμοποιήσει τον γαλλικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή, αλλά δημόσια δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν ότι το αεροπλάνο του πρωθυπουργού επέλεξε μια εναλλακτική, πιο νότια διαδρομή.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το αεροπλάνο πέταξε πάνω από την Ελλάδα και την Ιταλία πριν στρίψει απότομα νότια μέσω του Πορθμού του Γιβραλτάρ και στη συνέχεια προς τον Ατλαντικό Ωκεανό. Προσθέτει επίσης, ότι ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η παράκαμψη αυτή είχε σκοπό να αποφύγει χώρες που έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης και που δυνητικά θα μπορούσαν να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), σε περίπτωση έκτακτης προσγείωσης.

Τον Νοέμβριο του 2024, το ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης εις βάρος του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίξει την έρευνα του ΔΠΔ και ότι έχει συστήσει μια ομάδα για να εξετάσει φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λωρίδα της Γάζα, στο πλαίσιο της αυξημένης πίεσης που δέχεται το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου εκεί.

Η ομιλία Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή. Αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.