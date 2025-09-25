Φλύκταινες βγάζει ο Τραμπ με τον ΟΗΕ, τον κατηγορεί για «τριπλό σαμποτάζ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη τη διεξαγωγή έρευνας για τα τεχνικά προβλήματα που κατήγγειλε πως αντιμετώπισε την ημέρα της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την ώρα που κατηγορούσε τις χώρες που προχώρησαν σε επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους ότι «ανταμείβουν τις φρικαλεότητες της Χαμάς».
Σε οργισμένη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Aμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα «τριπλού σαμποτάζ». Αναφέρθηκε στην εμπλοκή της κυλιόμενης σκάλας κατά την άφιξή του, τη δυσλειτουργία του τηλεϋποβολέα (autocue) και τα προβλήματα στον ήχο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.
«Δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ στον ΟΗΕ. Θα έπρεπε να ντρέπονται», ανέφερε ο Τραμπ, κοινοποιώντας το μήνυμά του στον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες και υπογραμμίζοντας ότι απαιτεί την άμεση διεξαγωγή έρευνας.
«Αυτό που συνέβη ήταν αίσχος», υποστήριξε. «Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία κακόβουλα γεγονότα», συνέχισε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε στηλιτεύσει τα τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.
Τα απρόοπτα ξεκίνησαν από την άφιξη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όταν σταμάτησε απότομα η κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαιναν ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια. Διατηρώντας την ισορροπία τους, ανέβηκαν τα σκαλιά.
«Ο μηχανισμός ασφαλείας ενεργοποιήθηκε από κάποιον που βρισκόταν μπροστά από τον πρόεδρο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ. Αργότερα, διευκρίνισε σε δελτίο Τύπου πως ο εικονολήπτης που συνόδευε τον Αμερικανό πρόεδρο πιθανότατα ενεργοποίησε άθελά του τον μηχανισμό ασφαλείας, καθώς ανέβαινε ανάποδα στην κυλιόμενη σκάλα για να απαθανατίσει την άφιξη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ παραπονέθηκε επίσης ότι ο τηλεϋποβολέας δεν λειτουργούσε στην αρχή της ομιλίας του.
Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο επ’ αυτού, επισημαίνοντας πως ο Λευκός Οίκος ήταν υπεύθυνος για τον χειρισμό του υποβολέα κατά την ομιλία του Τραμπ.
Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κατήγγειλε επίσης προβλήματα στον ήχο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. «Μετά την ομιλία, μου είπαν ότι ο ήχος είχε διακοπεί εντελώς στην αίθουσα» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως ρώτησε τη Μελάνια για τις εντυπώσεις της και εκείνη του είπε: «Δεν μπορούσα να ακούσω ούτε λέξη από όσα έλεγες».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας