Ο Guardian αποδομεί τα ακροδεξιά fake news του Τραμπ

Αίσθηση προκάλεσε η ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον ίδιο να εκτοξεύει πολλαπλά ψέματα για τους μετανάστες, τους πολέμους, το Ουκρανικό και τη συμβολή των ΗΠΑ στην κλιματική αλλαγή, με τον Guardian να απαριθμεί τα ψέματα που είπε στην ομιλία του.

Ελ Σαλβαδόρ και μετανάστες

«Θέλω να ευχαριστήσω το Ελ Σαλβαδόρ για την επιτυχημένη και επαγγελματική δουλειά που έχει κάνει στην υποδοχή και φυλάκιση τόσων πολλών εγκληματιών που εισέβαλαν στη χώρα μας υπό την προηγούμενη κυβέρνηση», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τη συνεργασία των ΗΠΑ και του Ελ Σαλβαδόρ στο μεταναστευτικό.

Κι όμως, ο Guardian αναφέρει ότι από τους 238 Βενεζουελάνους που απελάθηκαν τον περασμένο Μάρτιο στο λεγόμενο «Σωφρονιστικό Ίδρυμα για Τρομοκράτες» (Cecot) του Ελ Σαλβαδόρ, η συντριπτική πλειοψηφία – περίπου το 90% – δεν είχε ποινικό μητρώο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έδειξαν πολλές έρευνες από μέσα ενημέρωσης. Οι περισσότερες εξαιρέσεις αφορούσαν καταδίκες για μη βίαια αδικήματα, όπως κλοπές σε καταστήματα και τροχαίες παραβάσεις. Ο Λευκός Οίκος είχε εξαπολύσει κατηγορίες σε όλους τους απελαθέντες, υποστηρίζοντας ότι ήταν μέλη της βενεζουελάνικης συμμορίας Tren de Aragua. Παρόλο που ο αριθμός των ατόμων με ποινικό μητρώο αυξήθηκε, το ποσοστό των ατόμων με ποινικό μητρώο δεν έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ και στην πραγματικότητα παρέμεινε χαμηλό, αναφέρει ο Guardian.

Τα Ηνωμένα Έθνη και οι επτά πόλεμοι

«Ο ΟΗΕ έχει τεράστιες δυνατότητες. Πάντα το έλεγα αυτό. Το μόνο που φαίνεται να κάνουν είναι να γράφουν μια επιστολή με πολύ σκληρή διατύπωση και μετά να μην την ακολουθούν με πράξεις. Είναι κενά λόγια και τα κενά λόγια δεν λύνουν τον πόλεμο. Το μόνο που λύνει τον πόλεμο και τους πολέμους είναι η δράση», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ψευδώς ότι ο ίδιος «έχει τελειώσει επτά πολέμους».

Ο ΟΗΕ πράγματι έχει καταγράψει στο ιστορικό του μεγάλες αποτυχίες (γενοκτονία σε Ρουάντα και Βοσνία τη δεκαετία του '90), ο Οργανισμός έχει τερματίσει με επιτυχία διακρατικούς πολέμους, όπως εκείνος ανάμεσα σε Ιράν και Ιράκ (1980-1988), όσο και πολλούς εμφυλίους πολέμους σε χώρες όπως η Ναμίμπια, η Μοζαμβίκη και το Ελ Σαλβαδόρ. Οι αναλυτές έχουν αξιολογήσει ως ιδιαίτερα προβληματικό τον ισχυρισμό του προέδρου ότι «έθεσε τέλος» σε αρκετούς πολέμους. Για παράδειγμα, η εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ έβαλε τέλος σε 12 ημέρες συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, τον Ιούνιο, όμως για να φτάσει σε αυτή τη λύση προηγήθηκε η απόφαση του Τραμπ να βομβαρδίσει τις ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου σε Φορντόου, Νατάνζ και Ισφαχάν. Αρκετοί αναλυτές έχουν εκφράσει δημοσίως αμφιβολίες ότι η διαφωνία σχετικά με τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν έχει επιλυθεί και προειδοποιούν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να αναζωπυρωθεί.

Αν και η παρέμβαση του Λευκού Οίκου έθεσε τέλος σε συγκρούσεις σε άλλα παγκόσμια καυτά σημεία – για παράδειγμα, μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν για το Κασμίρ, ή Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ – οι συμφωνίες σε πολλές περιπτώσεις φαίνονται εύθραυστες, προσωρινές ή μη επικυρωμένες. Εν τω μεταξύ, οι προεκλογικές υποσχέσεις του Τραμπ να τερματίσει το πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, και τον γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, παραμένουν ανεκπλήρωτες.

Οι κινήσεις της Ευρώπης στο μεταναστευτικό

«Έχουμε λάβει τολμηρά μέτρα για να σταματήσουμε γρήγορα την ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Μόλις αρχίσαμε να συλλαμβάνουμε και να απελαύνουμε όλους όσους διέσχιζαν τα σύνορα και να απομακρύνουμε τους παράνομους μετανάστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απλά σταμάτησαν να έρχονται», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος ενώ απέδωσε επίσης τα ποσοστά μετανάστευσης στην Ευρώπη σε ένα «παγκόσμιο κύμα μετανάστευσης». «Είναι καιρός να τερματιστεί το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων. Πρέπει να το τερματίσετε τώρα. Οι χώρες σας πηγαίνουν κατά διαόλου», κατέληξε.

Η αλήθεια είναι πως η παύση της «ανεξέλεγκτης μετανάστευσης» αποτελεί κεντρικό αίτημα του Τραμπ και, πράγματι, οι παράτυπες διελεύσεις των συνόρων έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Ωστόσο, οι ειδικοί σε θέματα μετανάστευσης προειδοποιούν ότι το ζήτημα είναι πολύπλοκο, η μετανάστευση δεν έχει τερματιστεί και πολλά από τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση έχουν ανατραπεί από τα δικαστήρια.

Ο ισχυρισμός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «πηγαίνουν κατά διαόλου» λόγω της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων είναι απλά μη επαληθεύσιμος. Πολλά ευρωπαϊκά κράτη αναφέρουν τόσο πολιτιστικά όσο και οικονομικά οφέλη από τη μετανάστευση. Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συμφωνίας Σένγκεν επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και την απουσία συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά τους σύνορα, αλλά εφαρμόζουν αυστηρούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα.

Ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος

Στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει τις ΗΠΑ στην υιοθέτηση μέτρων όπως οι δασμοί κατά της Ρωσίας. «Είστε πολύ πιο κοντά. Εμείς έχουμε έναν ωκεανό ανάμεσά μας. Εσείς είστε εκεί, και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Ο ισχυρισμός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες – οι περισσότερες από τις οποίες έχουν περιορισμένους πόρους πετρελαίου – συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία παρά την εισβολή της στην Ουκρανία είναι μια υπερβολική απλοποίηση και δεν ισχύει με τον τρόπο που εκείνος το θέτει. Η Ε.Ε. εξακολουθεί να αγοράζει ορισμένους από αυτούς τους πόρους από τη Μόσχα, αλλά σε σημαντικά μειωμένα επίπεδα σε σύγκριση με πριν από το 2022, όταν η Ένωση απαγόρευσε τις περισσότερες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Επιπλέον, μεταξύ των χωρών που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο είναι και η Ουγγαρία, της οποίας ο πρωθυπουργός, Βίκτορ Ορμπάν, είναι γνωστός θαυμαστής του Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιτζιάρτο, επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα θα συνεχίσει να δέχεται ενέργεια από τη Ρωσία. Η Σλοβακία, της οποίας ο λαϊκιστής πρωθυπουργός, Ρόμπερτ Φίτσο, μίλησε στη φετινή διάσκεψη CPAC στο Μέριλαντ, επίσης λαμβάνει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέσω αγωγών. Η Ε.Ε. έχει απαγορεύσει την εισαγωγή ρωσικού αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων μέσω θαλάσσης και σχεδιάζει να καταργήσει σταδιακά τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία έως το 2027. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από την ομόφωνη έγκριση των κυρώσεων.

Η κλιματική αλλαγή

Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη απάτη που έχει διαπραχθεί ποτέ στον κόσμο. «Όλες αυτές οι προβλέψεις που έγιναν από τα Ηνωμένα Έθνη και πολλούς άλλους, συχνά για λάθος λόγους, ήταν λανθασμένες», δήλωσε.

Σε αυτό το ζήτημα υπάρχει ευρεία συναίνεση στην επιστημονική κοινότητα ότι η γη θερμαίνεται από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης, ενώ μια μελέτη του 2021 διαπίστωσε ότι, σε ποσοστά από 91% έως 100%, όλοι οι επιστήμονες συμφώνησαν ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί την κλιματική αλλαγή, καταλήγει ο Guardian.