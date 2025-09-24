Αθήνα, 28°C
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2025
Dallas_1020
Ap Photo

Πυροβολισμοί έξω από κέντρο κράτησης μεταναστών στο Ντάλας

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί τρεις άνθρωποι, ενώ ο φερόμενος ως δράστης φαίνεται να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε έξω από κέντρο κράτησης μεταναστών στο Ντάλας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η Washington Post, δράστης άνοιξε πυρ τραυματίζοντας τρία άτομα.

Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο προσωρινός διευθυντής της υπηρεσίας Μετανάστευσης, Τοντ Λάιονς, επιβεβαίωσε το περιστατικό σε δηλώσεις του στο CNN.

«Θα μπορούσαν να είναι υπάλληλοι, θα μπορούσαν να είναι πολίτες που επισκέπτονταν το κέντρο, ή κρατούμενοι», δήλωσε ο Λάιονς για τα άτομα που πυροβολήθηκαν. «Αυτή τη στιγμή, ακόμα το διερευνούμε».

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες ακόμα διερευνόνται, αλλά επιβεβαίωσε πως υπάρχουν «πολλοί τραυματισμοί και νεκροί». Η ίδια ανέφερε ότι το κίνητρο παραμένει άγνωστο, αλλά σημείωσε ότι «παρατηρείται αύξηση στις στοχευμένες επιθέσεις κατά πρακτόρων της υπηρεσίας μετανάστευσης».

Δεκάδες οχήματα πρώτων βοηθειών εθεάθησαν στον αυτοκινητόδρομο κοντά στο κέντρο κράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι ένα αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Τέξας, όταν τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στον λαιμό. Σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές, δράστες ντυμένοι με μαύρες στρατιωτικού τύπου στολές άνοιξαν πυρ έξω από το Κέντρο Κράτησης Prairieland στο Αλβαράντο, νοτιοδυτικά του Ντάλας. Τουλάχιστον 11 άτομα έχουν κατηγορηθεί για την επίθεση αυτή.

