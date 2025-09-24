Τρεις θεωρίες για τη φαινομενική μεταστροφή Τραμπ στο ουκρανικό

Με την πρώτη ματιά, το μήνυμα υποστήριξης του Ντόναλντ Τραμπ προς το Κίεβο φαίνεται υπερβολικό: «Νομίζω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕ ολόκληρη την Ουκρανία πίσω στην αρχική της μορφή», δήλωσε στο Truth Social αργά την Τρίτη. Η αποτυχία της Ρωσίας να κερδίσει ολόκληρο τον πόλεμο σε μόλις μια εβδομάδα έκανε τη χώρα «να μοιάζει με 'χάρτινη τίγρη'», συνέχισε, πριν παρακινήσει το Κίεβο: «Αυτή είναι η ώρα για την Ουκρανία να δράσει».

To politico παρουσιάζει τις τρεις επικρατούσες θεωρίες για την μεταστροφή αυτή, καθεμία συνοδευόμενη από μια περιφρονητική ανασκόπηση της πραγματικότητας από έναν προκατειλημμένο άνθρωπο εξωτερικής πολιτικής.

Θεωρία Πρώτη: Ο Ζελένσκι ήταν ο τελευταίος που μίλησε στον Τραμπ (και το πέτυχε): Η ανάρτηση του Τραμπ ήρθε αμέσως μετά την κατ' ιδίαν συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος έσπευσε να ευχαριστήσει τον Τραμπ (το μάθημα που έμαθε από το Οβάλ Γραφείο) και να επαινέσει την «παραγωγική τους συνάντηση», στην οποία συζήτησαν τη νέα πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ για την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία. Ενώ αυτή είναι η «πιο σκληρή» φιλοουκρανική έκφραση μέχρι σήμερα, είπε ένας αξιωματούχος της ΕΕ που βρισκόταν επί τόπου στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ είναι «πάντα ένα τηλεφώνημα στον Πούτιν μακριά από το να κάνει κάτι που δεν είναι σπουδαίο».

Θεωρία Δεύτερη: Η προσφιλής προσέγγιση της Ευρώπης στο εμπόριο, τις αμυντικές δαπάνες κ.λπ. αποδίδει καρπούς (και επίσης η Φον Ντερ Λάιεν μόλις είχε συναντηθεί με τον Τραμπ και το πέτυχε): Είτε δίνεις το «πράσινο φω ς» σε μια ασύμμετρη εμπορική συμφωνία είτε αποκαλείς τον Τραμπ «μπαμπά», οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν κάνει τα πάντα για να δείξουν στον Τραμπ πόσο ισχυρός είναι. Και αυτό τελικά έχει ως αποτέλεσμα κάποια επιρροή, υποστήριξε ένας ( λιγότερο προκατειλημμένος) αξιωματούχος της ΕΕ. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρίσκεται πλέον σε τακτική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, σημείωσε ο αξιωματούχος, και οι δύο είχαν μια «πολύ εις βάθος» συζήτηση σχετικά με τον τελευταίο γύρο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας την Τρίτη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μέτρα που στοχεύουν κινεζικά περιουσιακά στοιχεία. Κρίνοντας τον Τραμπ από τις πράξεις του, όχι από τα λόγια του, ένας διπλωμάτης έστειλε μήνυμα: «Επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στη [Ρωσία] - η φον ντερ Λάιεν μπορεί να την κερδίσει».

Θεωρία τρίτη: Ο Τραμπ δείχνει την κυριαρχία του στην στρατηγική ασάφεια. Ο τόνος του Τραμπ είναι καινούργιος και υπονοεί ότι η Ουκρανία θα μπορούσε ακόμη και να τερματίσει τον πόλεμο με περισσότερα εδάφη από πριν. Και το φιλοευρωπαϊκό μήνυμα - και η υποτίμηση της οικονομίας της Ρωσίας - είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό δεδομένης της αντίθεσης με τα σχόλιά του μόλις λίγες ώρες νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια της επίσημης ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Τραμπ είχε απορρίψει άλλα μέλη του ΝΑΤΟ επειδή συνέχιζαν να αγοράζουν ρωσικά καύσιμα: «Σκεφτείτε το: Χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους. Ποιος διάολος άκουσε ποτέ γι' αυτό;»

Δεν χρειαζόμαστε καν έναν ανώνυμο διπλωμάτη για αυτό. Ο ίδιος ο κορυφαίος απεσταλμένος του Τραμπ υπονόμευε ήδη το μήνυμα «πήγαινε να τους πάρεις» προς την Ουκρανία λίγες ώρες μετά την ανάρτηση. Όπως αναφέρει το CNN, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι ο πόλεμος «δεν μπορεί να τελειώσει στρατιωτικά».

Και σε κάθε περίπτωση, παρά τους επαίνους του για το «Μεγάλο Πνεύμα» της Ουκρανίας, η ανάρτηση του Τραμπ δεν κάνει στην πραγματικότητα καμία νέα δέσμευση των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, η Βουδαπέστη δήλωσε στον Guardian ότι δεν θα εγκαταλείψει το ρωσικό πετρέλαιο, παρά τα παράπονα του Τραμπ.

Η πρώτη αντίδραση από το Κρεμλίνο

Σήμερα το πρωί, πάντως, ήρθε και μια τοποθέτηση από τη Μόσχα που θεωρείται ως απάντηση στις δηλώσεις Τραμπ, με το Κρεμλίνο να σημειώνει πως «οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα».