Εντοπίστηκε παράνομο δίκτυο τηλεπικοινωνίων στη Νέα Υόρκη, ικανό να παραλύσει τη πόλη

Βρέθηκαν πάνω από 300 διακομιστές και 100.000 κάρτες SIM • Οι αρχές αναφέρουν πως το δίκτυο μπορούσε να στείλει 30 εκατομμύρια μηνύματα το λεπτό, ικανό να προκαλέσει γενικευμένο μπλακ άουτ στις τηλεπικοινωνίες της Νέας Υόρκης.

Την ώρα που 150 παγκόσμιοι ηγέτες ετοιμάζονταν να κατακλύσουν το Μανχάταν για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ αποσυναρμολογούσε αθόρυβα ένα τεράστιο, κρυφό και παράνομο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, ένα σύστημα που, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα μπορούσε να παραλύσει της τηλεπικοινωνίες της Νέας Υόρκης.

Το δίκτυο, με περισσότερους από 300 διακομιστές και 100.000 κάρτες SIM, θεωρείται από τις αμερικανικές αρχές μία από τις σοβαρότερες απειλές κατά των επικοινωνιών που έχουν εντοπιστεί ποτέ σε αμερικανικό έδαφος.

Οι μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι το σύστημα θα μπορούσε να μπλοκάρει εντελώς την κινητή τηλεφωνία στην τεράστια πόλη των ΗΠΑ.

Καθώς οι ξένοι ηγέτες γέμιζαν τα ξενοδοχεία του Μινττάουν και οι αυτοκινητοπομπές μπλόκαραν το Μανχάταν, οι αξιωματούχοι δήλωσαν την Τρίτη ότι η εξάρθρωση του δικτύου αναδεικνύει ένα νέο μέτωπο κινδύνου.

Το δίκτυο αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας της Μυστικής Υπηρεσίας σχετικά με τηλεπικοινωνιακές απειλές εναντίον ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Διασκορπισμένοι σε πολλές τοποθεσίες, οι διακομιστές λειτουργούσαν σαν τράπεζες ψεύτικων κινητών τηλεφώνων, ικανών να δημιουργήσουν μαζικές κλήσεις και μηνύματα, να υπερφορτώσουν τοπικά δίκτυα και να καλύψουν κρυπτογραφημένες επικοινωνίες εγκληματιών, όπως είπαν οι αξιωματούχοι.

«Δεν μπορεί να υποτιμηθεί το τι μπορεί να κάνει αυτό το σύστημα», δήλωσε ο Ματ ΜακΚούλ, επικεφαλής ειδικός πράκτορας του γραφείου της Μυστικής Υπηρεσίας στη Νέα Υόρκη.

«Μπορεί να ρίξει τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας – οπότε, κανείς δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει, σωστά; Δεν μπορείς να στείλεις μήνυμα, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου. Και αν συνδυαστεί αυτό με κάποιο άλλο γεγονός που σχετίζεται με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ… καταλαβαίνεις – θα μπορούσε να είναι καταστροφικό για την πόλη».

Το Bloomberg μεταδίδει ότι δεν είναι σαφές αν το λεγόμενο «δίκτυο smishing» σχετίζεται με περιστατικά νωρίτερα φέτος, όπου υπήρξαν προσπάθειες να υποδυθούν τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούσι Γουάλς, και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ένα τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι ένα άγνωστο άτομο άφησε φωνητικά και γραπτά μηνύματα σε τουλάχιστον πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων «τριών υπουργών Εξωτερικών, ενός κυβερνήτη των ΗΠΑ και ενός μέλους του Κογκρέσου», αφού δημιούργησε λογαριασμό στο Signal προσποιούμενο τον Ρούμπιο.

Οι φάρμες SIM έχουν συνδεθεί με το λεγόμενο «smishing» – ένας όρος που προέρχεται από το SMS και το «phishing» μέσω email – που χρησιμοποιεί πλαστά μηνύματα για να μιμηθεί υπηρεσίες ή να εξαπατήσει τους παραλήπτες ώστε να κατεβάσουν κακόβουλο λογισμικό, να μοιραστούν ευαίσθητες πληροφορίες ή να στείλουν χρήματα σε κυβερνοεγκληματίες.

Η εγκληματολογική ανάλυση της ανακάλυψης στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια, αλλά οι πράκτορες πιστεύουν ότι κρατικοί δρώντες – δράστες από συγκεκριμένες χώρες – χρησιμοποίησαν το σύστημα για να στείλουν κρυπτογραφημένα μηνύματα σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, καρτέλ και τρομοκρατικές οργανώσεις, σύμφωνα με τον ΜακΚούλ.

«Πρέπει να κάνουμε εγκληματολογική ανάλυση σε 100.000 κινητά τηλέφωνα, ουσιαστικά σε όλες τις κλήσεις, τα μηνύματα, τα πάντα σχετικά με τις επικοινωνίες, να δούμε πού καταλήγουν αυτοί οι αριθμοί», δήλωσε ο ΜακΚούλ, προσθέτοντας ότι η διαδικασία θα χρειαστεί χρόνο.

Όταν οι πράκτορες εισήλθαν στους χώρους, βρήκαν σειρές από διακομιστές και ράφια γεμάτα κάρτες SIM. Πάνω από 100.000 ήταν ήδη ενεργές, δήλωσαν οι ερευνητές, αλλά υπήρχαν και πολλές άλλες έτοιμες προς χρήση – ένδειξη ότι οι χειριστές προετοιμάζονταν να διπλασιάσουν ή και να τριπλασιάσουν τη χωρητικότητα του δικτύου, όπως ανέφερε ο ΜακΚούλ. Το περιέγραψε ως μια καλά χρηματοδοτούμενη, άκρως οργανωμένη επιχείρηση, που κόστισε εκατομμύρια δολάρια μόνο για τον εξοπλισμό και τις κάρτες SIM.

Η επιχείρηση είχε τη δυνατότητα να στείλει έως και 30 εκατομμύρια μηνύματα το λεπτό, είπε ο ΜακΚούλ.

«Η αποστολή της Μυστικής Υπηρεσίας είναι η πρόληψη, και αυτή η έρευνα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα σε πιθανούς κακόβουλους δράστες ότι οι άμεσες απειλές προς τα προστατευόμενα άτομα μας θα διερευνώνται άμεσα, θα εντοπίζονται και θα εξαρθρώνονται», ανέφερε ο διευθυντής της υπηρεσίας, Σον Κάρραν, σε δήλωσή του.