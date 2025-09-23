Ανάλυση CNN: Γιατί ο Τραμπ κάνει όσα κάνει

Οι λόγοι για τους οποίους ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαμορφώνοντας τα εθνικά ζητήματα έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις ανησυχίες των συντηρητικών ψηφοφόρων και εκπληρώνοντας τις προτεραιότητές τους, διατηρεί μια βιώσιμη βάση στήριξης για την προεδρία του

Το πρακτορείο σημειώνει ότι ότι η προεδρία του Τραμπ ξετυλίγεται τόσο γρήγορα, ώστε συχνά μοιάζει με μια σειρά ξεσπασμάτων που τροφοδοτούνται μόνο από τις δικές του τυχαίες εμμονές, κάτι τέτοι όμως δεν ισχύει καθώς αισθάνεται να έχει, και φαίνεται ότι όντως έχει, πολύ ισχυρό λαϊκό και κοινωνικό έρεισμα. Ανατλυτικά στο άρθρο του CNN εκτιμά:

« Μόνο τη Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος αμφισβήτησε την επιστημονική άποψη για τα αίτια του αυτισμού και χαρακτήρισε μια αριστερή αντιφασιστική κίνηση ως εγχώρια τρομοκρατική ομάδα, παρά τα ερωτήματα για το αν έχει την εξουσία να το κάνει. Η Ουάσιγκτον αντηχούσε με τις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να διώξει ποινικά τους πολιτικούς του αντιπάλους — παρά την προφανή έλλειψη ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων. Και η αναδυόμενη προσπάθειά του να καταστρέψει τις ελευθερίες των ΜΜΕ και να περιορίσει την ελευθερία του λόγου υπέστη μια σπάνια εμπλοκή, καθώς το ABC έδωσε το πράσινο φως στον Τζίμι Κίμελ να επιστρέψει στον αέρα μετά από τη διαμάχη για τα σχόλιά του σχετικά με τον φερόμενο δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ.

Οποιοδήποτε από αυτά τα δράματα θα μπορούσε να καταταχθεί ως η πιο έντονη πολιτική διαμάχη σε μια συμβατική διοίκηση. Σε άλλη εποχή, αρκετά από αυτά θα μπορούσαν να έχουν πυροδοτήσει διαδικασίες καθαίρεσης. Και όλα αυτά μόνο σκίασαν μια ήδη ζοφερή περίοδο γεμάτη με προειδοποιήσεις για την επικείμενη αυταρχία.

Αλλά εκατομμύρια Αμερικανοί που ζουν σε διαφορετικά πολιτικά, μιντιακά και πολιτιστικά οικοσυστήματα από τους επικριτές του Τραμπ, δεν βλέπουν τις ενέργειές του ως θανάσιμη απειλή για τη χώρα τους, τον πολιτισμό τους ή την ευημερία τους.

Η υποστήριξή τους αποδεικνύει ότι οι ενέργειες του Τραμπ δεν καθοδηγούνται μόνο από προσωπικές ιδιοτροπίες. Συχνά αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης στρατηγικής για την ανταμοιβή εκείνων που τον έφεραν στην εξουσία.

Ο Τραμπ απέδειξε με την επιθετική του ομιλία στην τελετή μνήμης του Κερκ την Κυριακή ότι ποτέ δεν είχε μεγάλο ενδιαφέρον να κυβερνήσει για ολόκληρη τη χώρα. Όμως η ικανότητά του να διαμορφώνει τα εθνικά ζητήματα ώστε να ταιριάζουν με τις ανησυχίες των συντηρητικών ψηφοφόρων και η επιμέλειά του στο να εκπληρώνει τις προτεραιότητές τους εξηγεί πώς διατηρεί μια βιώσιμη βάση στήριξης για την πιο ανατρεπτική προεδρία των σύγχρονων καιρών.

Μπορεί να μην του επιτρέπει να κυβερνήσει με πλειοψηφίες. Και πολλοί ψηφοφόροι μπορεί να σκέφτηκαν ότι επέλεγαν έναν πρόεδρο που θα μείωνε τις τιμές των τροφίμων και της στέγασης, όπως είχε υποσχεθεί.

Αλλά δύο από τις διαμάχες που ξέσπασαν τη Δευτέρα, σχετικά με τη χειραγώγηση του νομικού και του συστήματος δημόσιας υγείας από τον Τραμπ, δείχνουν πώς χρησιμοποιεί την κυβερνητική εξουσία για να ενισχύσει τη δική του πολιτική θέση.

Η Μπόντι υπό πίεση

Η ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο, με την οποία καλούσε τη Μπόντι να αρχίσει γρήγορα να διώκει τους προσωπικούς και πολιτικούς του αντιπάλους, ήταν μία από τις πιο προκλητικές παραβιάσεις από πρόεδρο του υποτιθέμενου αόρατου τείχους μεταξύ Λευκού Οίκου και Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αν είχε προκύψει σε μια διαρροή σε εφημερίδα αντί για μια δημόσια ανάρτηση, θα μπορούσε να είχε πυροδοτήσει μεγάλο σκάνδαλο, αφού φαίνεται να είναι ξεκάθαρη κατάχρηση προεδρικής εξουσίας και του συστήματος δικαιοσύνης.

Σε σχετική υπόθεση, ο Τραμπ διόρισε την Λίντσεϊ Χάλιγκαν, συνεργάτιδα του Λευκού Οίκου, για να υπηρετήσει ως κορυφαία ομοσπονδιακή εισαγγελέας στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση. Θα αντικαταστήσει τον Έρικ Σίμπερτ, ο οποίος απομακρύνθηκε λόγω της αποτυχίας του να απαγγείλει κατηγορίες σε έναν από τους αντιπάλους του Τραμπ, τη Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Οι συνέπειες της παρέμβασης του Τραμπ είναι σοβαρές. Η ακεραιότητα του νομικού συστήματος βασίζεται στην αντίληψη ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και ότι η πολιτική παρέμβαση δεν έχει λόγο στις εισαγγελικές αποφάσεις. Η πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα αυταρχικών κρατών-μπανανιών. Το σύστημα επίσης δεν μπορεί να αντέξει για πολύ εάν οι εισαγγελείς απολύονται όταν καταλήγουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την απαγγελία κατηγοριών, ανεξάρτητα από το τι λένε οι πρόεδροι.

"Υπάρχει αυτή η Κυρία Δικαιοσύνη που υποτίθεται —με το δεμένο μάτι— ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή για όλους. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κανείς δεν είναι κάτω από τον νόμο. Εφαρμόζεται εξίσου", είπε ο πρώην προσωπάρχης της κυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα, Ραμ Εμάνουελ, στο “The Situation Room” τη Δευτέρα.

"Φαίνεται ότι η Κυρία Δικαιοσύνη τώρα χρειάζεται ένα κάλυμμα στο μάτι, ώστε να μπορεί να βλέπει μόνο προς τα αριστερά, όπου θα εφαρμόζει τον νόμο", είπε ο Εμάνουελ, ανώτερος σχολιαστής του CNN.

Η περιφρόνηση του Τραμπ για τέτοιες αρχές είναι ένας από τους λόγους που μοιάζει όλο και περισσότερο με τύραννο σε εξέλιξη.

Ωστόσο, από την πλευρά του Τραμπ, οι υποστηρικτές τον βλέπουν περισσότερο ως θύμα πολιτικοποιημένης δικαιοσύνης παρά ως δράστη αυτής. Η επιτυχία του στο να παρουσιάζει τον εαυτό του ως διωκόμενη πολιτική φιγούρα εν μέσω των πολλαπλών κατηγορητηρίων τον βοήθησε να αναβιώσει την πολιτική του καριέρα πέρυσι. Η αδιαλλαξία του εξηγεί γιατί οι Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες αρνούνται να δυσαρεστήσουν τους ψηφοφόρους της βάσης τους και να τον περιορίσουν, ακόμη κι αν οι πράξεις του συχνά φαίνονται να απειλούν το κράτος δικαίου και μπορεί να μην υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν τις απαιτήσεις του για διώξεις των αντιπάλων του.

"Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ ανοιχτός και ειλικρινής με τον αμερικανικό λαό και λέει τη γνώμη του. Και αυτό είναι που αγαπούν οι υποστηρικτές του γι’ αυτόν και αυτό είναι που αγαπά η Αμερική γι’ αυτόν", είπε ο γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν στο CNN την Κυριακή. Ο Ρεπουμπλικανός από την Οκλαχόμα είπε ότι είναι θεμιτό για τον Τραμπ να στοχοποιεί τον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ και τον Δημοκρατικό γερουσιαστή της Καλιφόρνια Άνταμ Σιφ. "Αυτό που λέει εδώ ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ότι ήρθε η ώρα να τους ερευνήσουμε και … να τους κρατήσουμε υπόλογους για όσα είπαν".

(Ο Κόμεϊ απολύθηκε από τον Τραμπ λόγω της έρευνας για τη Ρωσία και ανακρίθηκε από την Μυστική Υπηρεσία για μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα με κοχύλια σε σχήμα των αριθμών 86 και 47, την οποία αξιωματούχοι της διοίκησης ισχυρίστηκαν ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί απειλή για τον Τραμπ. Ο Σιφ είχε ηγηθεί ερευνών κατά του Τραμπ ως μέλος της Βουλής κατά την πρώτη θητεία του. Ερευνάται από την τρέχουσα κυβέρνηση για υποτιθέμενες διαρροές και κατηγορίες περί τραπεζικής απάτης. Και οι δύο άνδρες αρνήθηκαν παρανομίες και κανείς δεν έχει κατηγορηθεί.)

Ο Λευκός Οίκος κατανοεί ότι η απροκάλυπτη αδιαλλαξία του Τραμπ σε τέτοιες διαμάχες αποτελεί πλεονέκτημα για ψηφοφόρους με παρόμοια νοοτροπία, που πιστεύουν ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν διεφθαρμένες και ότι ο τωρινός πρόεδρος διορθώνει την κατάσταση.

"Δεν πρόκειται να ανεχθούμε την παραπλάνηση από κανέναν στα ΜΜΕ ή από οποιονδήποτε άλλον που προσπαθεί να πει ότι είναι ο πρόεδρος που εργαλειοποιεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης", είπε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. "Ήταν ο Τζο Μπάιντεν και ο γενικός του εισαγγελέας που εργαλειοποίησαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Τζο Μπάιντεν χρησιμοποίησε αυτόν τον ιερό αμερικανικό θεσμό για να κυνηγήσει τον πολιτικό του αντίπαλο στη μέση μιας εκλογικής χρονιάς".

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε κατηγορηθεί από ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων σε υπόθεση για υποτιθέμενες παρανομίες, μεταξύ των οποίων και η προσπάθειά του να χρησιμοποιήσει την προεδρική εξουσία για να ανατρέψει τη δημοκρατική βούληση των ψηφοφόρων που τον καταψήφισαν το 2020. Και είχε κριθεί ένοχος από σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη και για τις 34 κατηγορίες παραποίησης επιχειρηματικών αρχείων σε υπόθεση που αφορούσε πληρωμή χρημάτων σιωπής σε ηθοποιό ερωτικών ταινιών.

Οι κινήσεις του Τραμπ για τον αυτισμό ανησυχούν τους ειδικούς

Η μεγάλη ανακοίνωση του Τραμπ για τον αυτισμό τη Δευτέρα ήταν παράδειγμα του πώς η διάλυση των κανόνων μπορεί να εξυπηρετεί τους πολιτικούς του στόχους, ακόμη κι αν δημιουργεί κινδύνους για τους Αμερικανούς.

Ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα συμβουλεύει πως η χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη "μπορεί να συνδέεται με πολύ αυξημένο κίνδυνο αυτισμού". Η νέα οδηγία αντέκρουσε τις αναλύσεις των ειδικών ότι η πάθηση μπορεί να προκαλείται από πολλούς παράγοντες και ότι η σύνδεση μεταξύ της χρήσης του παυσίπονου στην εγκυμοσύνη και του αυτισμού δεν έχει αποδειχθεί.

Ο Τραμπ επίσης σχολίασε την ασφάλεια ορισμένων παιδικών εμβολίων, δείχνοντας ανησυχητική άγνοια και ακόμη λιγότερη επίγνωση ότι απόψεις χωρίς επιστημονική βάση, ερχόμενες από μια τόσο ισχυρή πλατφόρμα, θα μπορούσαν να βλάψουν άμεσα την υγεία των Αμερικανών.

"Καταλάβαμε πολύ περισσότερα από τους ανθρώπους που το μελέτησαν", είπε ο Τραμπ στον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τον νεότερο για το ζήτημα του αυτισμού, ανακαλώντας το χαοτικό, αυτοσχέδιο στυλ ηγεσίας του κατά την πανδημία της Covid-19.

Αν ο Τραμπ φαίνεται ότι καταστρέφει τις αρχές της επιστήμης και των κλινικών δοκιμών, τότε μάλλον είναι σκόπιμο. Η εμφάνισή του τη Δευτέρα ανταποκρίθηκε στη δυσπιστία απέναντι στην επιστημονικά τεκμηριωμένη υγειονομική περίθαλψη και τον σκεπτικισμό προς τα εμβόλια, τον οποίο ο Κένεντι προωθεί εδώ και χρόνια.

Υπάρχει, όμως, και μια ισχυρή πολιτική λογική στη στρατηγική του.

Το αντάλλαγμα του να τοποθετήσει τον Κένεντι —που θεωρείται από πολλούς ειδικούς επικίνδυνος δημαγωγός— επικεφαλής της δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, ήταν οι λεγεώνες των ψηφοφόρων του που είναι βαθιά δύσπιστοι απέναντι στα εμβόλια και δεν εμπιστεύονται τους κυβερνητικούς ειδικούς υγείας. Ο συνασπισμός "Κάντε την Αμερική Υγιή Ξανά" περιλαμβάνει ακτιβιστές από τα δεξιά και τα αριστερά, οι οποίοι διαφορετικά ίσως να μην ήταν διαθέσιμοι στον Τραμπ. Αυτή η ομάδα είναι ιδιαίτερα ενεργή, ειδικά σε ζητήματα όπως τα φυτοφάρμακα, η φθορίωση του νερού και οι κίνδυνοι των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Ακόμη κι αν οι αριθμοί τους είναι μικροί, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε εκλογικές αναμετρήσεις αμφίρροπων περιφερειών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Οι ψηφοφόροι MAHA είναι επίσης καλή επιλογή για τον Τραμπ, αφού συμπληρώνουν τον έντονο σκεπτικισμό απέναντι στις υγειονομικές αρχές που έχει καλλιεργηθεί στους ψηφοφόρους MAGA κατά την πανδημία της Covid-19, τον οποίο συντηρητικοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, χρησιμοποίησαν ως πολλαπλασιαστή ισχύος.

Πολλοί συντηρητικοί αντέδρασαν στις οδηγίες των αρχών υγείας κατά την πανδημία, όπως η χρήση μάσκας. Κάποιοι είδαν το κλείσιμο σχολείων και επιχειρήσεων ως αντισυνταγματική παραβίαση της ελευθερίας τους. Η αντίδραση ήταν τόσο έντονη, ώστε ο Τραμπ ακόμη αισθάνεται ανίκανος να διεκδικήσει πλήρως την επιτυχία της "Operation Warp Speed', της προσπάθειας για εμβόλιο Covid-19 σε χρόνο-ρεκόρ που πιθανότατα έσωσε εκατομμύρια ζωές. Ο Κένεντι δεν είχε τέτοιες πολιτικές αναστολές όταν ακύρωσε εκατομμύρια δολάρια χρηματοδότησης για έρευνα πάνω σε εμβόλια mRNA που θα μπορούσαν να αποτρέψουν μελλοντική πανδημία.

Η δυσπιστία που τρέφουν ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί απέναντι στους καθιερωμένους επιστήμονες και την επίσημη τεχνογνωσία έχει εξελιχθεί σε ισχυρή δύναμη στη συντηρητική πολιτική. Και η προθυμία του Τραμπ να ανατρέψει την επίσημη συναίνεση για τον αυτισμό συνοδεύεται από ένα ακόμη όφελος. Εκστράτευσε ως αντάρτης που θα επέστρεφε στην Ουάσιγκτον και θα αποκάλυπτε τα μυστικά του "βαθέος κράτους". Αλλά η άρνηση της κυβέρνησής του να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία για τον πρώην φίλο του, Τζέφρι Έπσταϊν, έναν καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη, γελοιοποίησε τέτοιες υποσχέσεις. Η παραχώρηση ελευθερίας στον Κένεντι να εκφράσει τις επιστημονικές του αιρέσεις ίσως αποκαταστήσει μέρος αυτής της χαμένης αξιοπιστίας.