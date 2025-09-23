Ο... Αγιος Κερκ και το νέο κυνήγι μαγισσών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες η διπλή επιχείρηση «αγιοποιήστε τον Τσάρλι Κερκ – καταδιώξτε τους αντιπάλους του Τραμπ».

«Αδειάζοντας» ακόμη και τη χήρα του δολοφονηθέντος ακροδεξιού ακτιβιστή, η οποία είπε για τον δολοφόνο του συζύγου της «Κύριε, άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι», ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στο βήμα επιμνημόσυνης τελετής στην Αριζόνα και διακήρυξε απειλητικά: «Εγώ μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλό τους!».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει δημοσίως την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι για να ξεκινήσει έρευνες εναντίον όσων Δημοκρατικών, πρώην και εν ενεργεία, θεωρεί ότι τον υπονομεύουν.

Στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, ο Τραμπ απευθύνθηκε προσωπικά στην 59χρονη Μπόντι, παλαιά και πιστή συνεργάτιδά του, ισχυριζόμενος ότι «δεν έχουν γίνει σοβαρές έρευνες» εναντίον τριών προσώπων. Της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Αφροαμερικανίδας Λετίσια Τζέιμς, του Δημοκρατικού γερουσιαστή της Καλιφόρνιας Ανταμ Σιφ και του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι.

«Είναι όλοι ένοχοι, αλλά τίποτα δεν πρόκειται να γίνει», έγραψε ο Τραμπ. Και με τη γνωστή του κεφαλαιογράμματη γραφή, πρόσθεσε: «Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ, ΤΩΡΑ!!!».

Προ ημερών ο αχαλίνωτος Τραμπ εξανάγκασε σε παραίτηση τον εισαγγελέα της Ανατολικής Βιρτζίνια, Ερικ Σίμπερτ, ο οποίος τόλμησε να δηλώσει ότι «δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία» για να απαγγελθούν κατηγορίες στη γενική εισαγγελέα Τζέιμς για απάτη σε στεγαστικά δάνεια. «Ενας εξυπνάκιας που δεν επρόκειτο ποτέ να κάνει τη δουλειά του», είπε ο Τραμπ για τον Σίμπερτ.

Ως προς το πρώτο σκέλος της επιχείρησης, η τελετή, που έγινε σε κλειστό στάδιο στο Γκλεντέιλ της Αριζόνα, μετατράπηκε σε προσκλητήριο μισαλλόδοξων και θρησκόληπτων ακροδεξιών.

Ολοι εξήραν τον Κερκ ως αγωνιστή της ελευθερίας, οπαδό του δημοκρατικού διαλόγου, φιλειρηνιστή κ.λπ. Σε πλήρη αντίθεση φυσικά με το διχαστικό και ρατσιστικό μήνυμά του, το οποίο διέσπειρε στον συντηρητικό φοιτητόκοσμο, με εκδηλώσεις σε περισσότερα από 900 κολέγια και πανεπιστήμια.

Η οργάνωσή του, «Turning Point USA» (TPUSA), απολαμβάνει αυτή τη στιγμή ένα νέο κύμα οικονομικής υποστήριξης από δωρητές και συμμάχους του Τραμπ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Λιν Φρις, χήρα του μεγαλοεπενδυτή και «ισόβιου» δωρητή των Ρεπουμπλικανών Φόστερ Φρις (1940-2021), η οποία δεσμεύτηκε να δωρίσει ένα εκατομμύριο δολάρια στην TPUSA.

Πρόβα προέδρου για τον Τζέι Ντι Βανς

Στην εκδήλωση-μνημόσυνο για τον Κερκ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς πρόβαλε δύο ζητήματα: τη φιλία του με τον ακροδεξιό ακτιβιστή και τον Ιησού Χριστό.

«Εχω μιλήσει για τον Ιησού Χριστό περισσότερο τις τελευταίες δύο εβδομάδες από ό,τι έχω μιλήσει σε όλη μου τη διαδρομή στον δημόσιο βίο», είπε.

Η προεδρική εκστρατεία του Βανς για τις εκλογές του 2028 βρίσκεται ήδη σε φάση «ήπιας έναρξης». Τον περασμένο Μάρτιο διορίστηκε υπεύθυνος οικονομικών των Ρεπουμπλικανών –πρωτοφανές για εν ενεργεία αντιπρόεδρο–, πόστο που του επιτρέπει συχνότατες επαφές με χορηγούς.

Ο Βανς έχει δημιουργήσει μεθοδικά ένα προφίλ που συνδυάζει τη λαϊκιστική μεγαλοστομία του Τραμπ με πιο έντονη εστίαση στον οικονομικό εθνικισμό και την anti-woke ατζέντα.