Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Ανώτατο Δικαστήριο
Το κτήριο του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ | (AP Photo/Ted Shaffrey)

Ετοιμάζεται άλωση των ανεξάρτητων αρχών των ΗΠΑ με σφραγίδα Ανώτατου Δικαστηρίου

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ «ξανασκέφτεται» μια απόφαση που περιορίζει την εξουσία απόλυσης στελεχών ανεξάρτητων αρχών από τον πρόεδρο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης των εξουσιών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διαμορφώνει τις συνθέσεις των διοικητικών συμβουλίων των ομοσπονδιακών ανεξάρτητων αρχών της χώρας, ανατρέποντας μια σχεδόν εκατονταετή απόφαση που περιορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες οι πρόεδροι μπορούν να απολύουν μέλη διοικητικών συμβουλίων.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι δικαστές επέτρεψαν στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο να προχωρήσει σε απολύσεις υψηλού προφίλ ενώ εκκρεμούν οι σχετικές αγωγές, σηματοδοτώντας ότι η συντηρητική πλειοψηφία είναι έτοιμη να ανατρέψει ή να περιορίσει μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 1935, σύμφωνα με την οποία οι επίτροποι μπορούν να απομακρύνονται με προεδρική απόφαση. 

Το Ανώτατο Δικαστήριο δέχτηκε να εξετάσει την υπόθεση της Ρεμπέκα Σλότερ, μέλους της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) από το Δημοκρατικό Κόμμα, η οποία επανήλθε στη θέση της από τα κατώτερα δικαστήρια βάσει μιας 90ετούς απόφασης γνωστής ως Humphrey’s Executor.

Στην υπόθεση αυτή, το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ ενός άλλου μέλους της FTC που απολύθηκε από τον Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ, καθώς ο πρόεδρος προσπαθούσε να εφαρμόσει το New Deal. Οι δικαστές αποφάνθηκαν ομόφωνα ότι οι επίτροποι μπορούν να απομακρυνθούν μόνο για παράπτωμα ή αμέλεια καθήκοντος.

Για να φτάσει σε αυτό το σημείο η ως άνω κατάσταση, ο πρόεδρος Τραμπ χρειάστηκε να προχωρήσει στη πρόσληψη 234 ομοσπονδιακών δικαστών κατά τη πρώτη θητεία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ στο Ανώτατο Δικαστήριο διαμορφώθηκε πλειοψηφικό μπλοκ συντηρητικών δικαστών σε δύο τρίτα της 9μελους σύνθεσής του (6 συντηρητικοί - 3 προοδευτικοί). Αυτή η πλειοψηφία, σε συνδυασμό με τη τρέχουσα ρεπουμπλικανική πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, έχει τη δυνατότητα να ακυρώνει ή να περιορίζει προοδευτικά νομοθετήματα δεκαετιών κάτι που έγινε, παραδείγματος χάρη, με την απόφαση Roe v. Vade που έκανε συνταγματικό το δικαίωμα σε αμβλώσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο. 

TAGS
Ετοιμάζεται άλωση των ανεξάρτητων αρχών των ΗΠΑ με σφραγίδα Ανώτατου Δικαστηρίου

