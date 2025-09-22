«Aρκετά καλή» η πρόταση της Ρωσίας για το «New Start», λέει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι η πρόταση της Ρωσίας για παράταση ενός χρόνου της συνθήκης για τον έλεγχο των εξοπλισμών -που περιορίζει τον αριθμό των πυρηνικών όπλων της Ουάσινγκτον και της Μόσχας- μοιάζει «αρκετά καλή».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ενήμερος για την πρόταση και θέλει να κάνει κάποια σχόλια επ’ αυτής.

Η Νέα Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων, γνωστή ως «New Start», η οποία ορίζει το ανώτατο όριο πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και των πυραύλων που μπορούν να αναπτυχθούν στην ξηρά, σε υποβρύχια και βομβαρδιστικά που μπορούν να τις μεταφέρουν, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου του 2026.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σε συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι είναι έτοιμος να παρατείνει τη συνθήκη για ένα χρόνο προς το συμφέρον της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και για να συμβάλει στη τόνωση του διαλόγου με την Ουάσινγκτον για τη διάδοχη συνθήκη.

Oι διαφορές σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία σημαίνουν ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ξεκινήσει συνομιλίες για την ανανέωση ή την αναθεώρηση της συνθήκης, αν και ο Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνάψει μια νέα συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων με τη συμμετοχή και της Κίνας.