Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
23°C
24.0° 20.8°
1 BF
68%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
22°C
22.2° 19.6°
2 BF
64%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
22°C
22.1° 21.0°
1 BF
59%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
72%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
22.9° 22.9°
3 BF
56%
Βέροια
Αίθριος καιρός
19°C
19.5° 19.5°
1 BF
57%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
1 BF
55%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
21°C
21.5° 21.5°
2 BF
70%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.8° 20.8°
1 BF
83%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
23°C
22.7° 21.9°
1 BF
58%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
3 BF
78%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
20°C
19.7° 19.7°
0 BF
73%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
23°C
23.1° 22.9°
0 BF
83%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
64%
Λαμία
Αίθριος καιρός
21°C
21.2° 19.5°
1 BF
69%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
24°C
24.3° 23.8°
3 BF
79%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
18°C
20.5° 17.8°
0 BF
55%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
23°C
22.7° 17.3°
2 BF
69%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
63%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
21°C
21.3° 21.3°
1 BF
51%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, 2025
ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Ap photo

«Aρκετά καλή» η πρόταση της Ρωσίας για το «New Start», λέει ο Λευκός Οίκος

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn. gr
Τι προβλέπει το New Start και πότε εκπνέει η υπάρχουσα συμφωνία

Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι η πρόταση της Ρωσίας για παράταση ενός χρόνου της συνθήκης για τον έλεγχο των εξοπλισμών -που περιορίζει τον αριθμό των πυρηνικών όπλων της Ουάσινγκτον και της Μόσχας- μοιάζει «αρκετά καλή».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ενήμερος για την πρόταση και θέλει να κάνει κάποια σχόλια επ’ αυτής.

Η Νέα Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων, γνωστή ως «New Start», η οποία ορίζει το ανώτατο όριο πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και των πυραύλων που μπορούν να αναπτυχθούν στην ξηρά, σε υποβρύχια και βομβαρδιστικά που μπορούν να τις μεταφέρουν, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου του 2026.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σε συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι είναι έτοιμος να παρατείνει τη συνθήκη για ένα χρόνο προς το συμφέρον της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και για να συμβάλει στη τόνωση του διαλόγου με την Ουάσινγκτον για τη διάδοχη συνθήκη.

Oι διαφορές σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία σημαίνουν ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ξεκινήσει συνομιλίες για την ανανέωση ή την αναθεώρηση της συνθήκης, αν και ο Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνάψει μια νέα συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων με τη συμμετοχή και της Κίνας.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Aρκετά καλή» η πρόταση της Ρωσίας για το «New Start», λέει ο Λευκός Οίκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual