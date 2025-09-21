Κύλησε ο Μιλέι και βρήκε τον Τραμπ και τον Νετανιάχου του

Διαδοχικές συναντήσεις με ομοϊδεάτες του στο πλαίσιο ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι προεδρικές υπηρεσίες της Αργεντινής ανακοίνωσαν συναντήσεις του νεοφιλελεύθερου προέδρου, Χαβιέρ Μιλέι με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, στο πλαίσιο ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη για την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ειδικότερα, ο Μιλέι έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ - αμέριστο σύμμαχό του - την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ενώ θα συναντηθεί και με τον επόμενο ομοϊδεάτη του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς να έχει προσδιοριστεί η ημέρα ακόμα.

Η συνάντηση αυτή έρχεται μέσα σε μια περίοδο πίεσης για την κυβέρνηση του ακραία νεοφιλελεύθερου προέδρου, εξαιτίας σκανδάλου για φερόμενες δωροδοκίες σε δημόσιο φορέα αρμόδιο για τους ανάπηρους. Την ίδια στιγμή, έχει αρχίσει η εκλογική περίοδος που μπορεί να καθορίσει την ισχύ της κυβέρνησής του στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. Ήδη, έχει χάσει την εκλογική μάχη στην επαρχία του Μπουένος Άιρες.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα του θα ανοίξει πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ το 2026, σε ένδειξη υποστήριξης στο Ισραήλ, την ώρα που αυτό διαπράττει γενοκτονία.

Αύριο, Δευτέρα, ο πρόεδρος Μιλέι και μέλη της κυβέρνησής του θα συναντηθούν ιδίως με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.