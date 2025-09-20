Ασάφεια για το «ντιλ» του TikTok με τις ΗΠΑ

Το Πεκίνο δεν επιβεβαιώνει πως υπάρχει συμφωνία για την εξαγορά του TikTok στις ΗΠΑ, παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις Τραμπ μέσα στην εβδομάδα.

Ο Τραμπ και ο Σι μετά την τηλεφωνική τους επικοινωνία αναφορικά με τη συμφωνία για την εξαγορά του TikTok στις ΗΠΑ, φαίνεται να συμφώνησαν πως διαφωνούν.

Παρά τις διθυραμβολογίες του Λευκού Οίκου μέσα στην εβδομάδα πως υπάρχει συμφωνία για την πώληση της κινέζικης πλατφόρμας σε αμερικανικά συμφέροντα, η Κίνα φαίνεται πως έχει διαφορετική άποψη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επικοινωνία με τον Σι ως «πολύ παραγωγική» και ευχαρίστησε τον ομόλογό του για την «έγκριση του TikTok» — αφήνοντας να εννοηθεί πως υπήρξε συμφωνία με την Κίνα για την εφαρμογή.

Ωστόσο, η πρώτη επίσημη ενημέρωση που προήλθε από το Πεκίνο, δεν κάνει καμία αναφορά σε συμφωνία.

Αντίθετα, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι «η θέση της Κίνας για το θέμα του TikTok είναι σαφής: η κινεζική κυβέρνηση σέβεται τη βούληση των επιχειρήσεων και τις ενθαρρύνει να διεξάγουν επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, φτάνοντας σε λύσεις που συμμορφώνονται με την κινεζική νομοθεσία».

Παρά τη μη επιβεβαίωση του Πεκίνου, ο Λευκός Οίκος συνέχισε τις μεγαλοστομίες. Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος της προεδρίας, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε στο Fox News, ότι «το TikTok θα ανήκει κατά πλειοψηφία σε Αμερικανούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα υπάρχουν επτά μέλη στο διοικητικό συμβούλιο, εκ των οποίων έξι Αμερικανοί».

Η ασαφής κατάσταση γύρω από την τύχη του TikTok, μετά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου πως πλησίαζε συμφωνία για την πώληση της εφαρμογής σε αμερικανική εταιρεία, αναδεικνύει τη δυσκολία του Τραμπ να δείξει ισχύ στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με χώρες που έχουν ελάχιστο κίνητρο να συμμορφωθούν, σχολιάζει αιχμηρά το Politico.

Αργότερα την Παρασκευή, στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ επέμεινε ότι ο Σι είχε εγκρίνει τη συμφωνία για το TikTok — αλλά όταν ρωτήθηκε αν η συμφωνία έχει κλείσει οριστικά, απάντησε: «Ανυπομονούμε να ολοκληρωθεί η συμφωνία».

Όταν ρωτήθηκε για τον έλεγχο του αλγορίθμου της εφαρμογής — το κρίσιμο σημείο της συμφωνίας — απάντησε ότι «είναι υπό διαπραγμάτευση», αλλά ότι οι Αμερικανοί επενδυτές θα έχουν τον έλεγχο.

Η τηλεφωνική επικοινωνία ξεκίνησε στις 8 το πρωί και διήρκεσε λιγότερο από μία ώρα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Ένα από τα βασικά θέματα ήταν το ενδεχόμενο συμφωνίας ώστε μια αμερικανική εταιρεία να αναλάβει τη λειτουργία της εφαρμογής στις ΗΠΑ, διασφαλίζοντας πως τα δεδομένα των χρηστών δεν θα επιστρέφουν στην Κίνα.

Σύμφωνα με πηγές του Politico, η αμερικανική πλευρά πήγε στην τηλεφωνική επικοινωνία πιστεύοντας ότι δεν υπήρχαν εκκρεμότητες.

Αν η συμφωνία τελικά δεν οριστικοποιηθεί, αυτό θα αποτελέσει πλήγμα για τον Λευκό Οίκο του Τραμπ, που είχε σχεδόν ανακοινώσει την επιτυχία της.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε δηλώσει ότι υπάρχει ένα «πλαίσιο συμφωνίας».

Ο Μπέσεντ είχε εκφράσει την πεποίθηση, σε εμφάνισή του στο CNBC, ότι «την Παρασκευή, όταν ο Πρόεδρος Τραμπ μιλήσει με τον Πρόεδρο Σι, θα καταλήξουν σε οριστική συμφωνία».

Την Πέμπτη, ο Τραμπ έγινε ακόμα πιο συγκεκριμένος σε εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας πως η εταιρεία θα ανήκει «σε Αμερικανούς επενδυτές εξ ολοκλήρου», με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν «κάποιο επιπλέον ποσοστό ή τέλος», αλλά «σε συνεργασία με την Κίνα.»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα που παρατείνει την προθεσμία για την πώληση του TikTok έως τις 16 Δεκεμβρίου, την τέταρτη κατά σειρά παράταση για την εφαρμογή του νόμου του 2024 που προβλέπει την πώληση ή απαγόρευση της εφαρμογής στις ΗΠΑ.

Στην ανάρτησή του την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε πως ανυπομονεί να συναντήσει τον Σι στη Σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), που είναι προγραμματισμένη για τις 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου στη Νότια Κορέα — πιθανή ευκαιρία για επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας.