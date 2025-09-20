Επιβολή τέλους στη χορήγηση βίζας εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο, ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων για αίτηση χορήγησης βίζας εργασίας, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα, τον οποίο έχει στο στόχαστρο εδώ και χρόνια. Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τις εταιρείες να καταβάλλουν 100.000 δολάρια ετησίως για τις βίζες εργαζομένων H-1B.

Η βίζα H-1B επιτρέπει σε ξένους εργαζόμενους με συγκεκριμένα, εξειδικευμένα προσόντα (επιστήμονες, μηχανικούς και προγραμματιστές υπολογιστών μεταξύ άλλων) να πάνε να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές οι θεωρήσεις εισόδου για εργασία χορηγούνται στην πλειονότητά τους σε Ινδούς πολίτες. Είναι άδειες εργασίας ορισμένου χρόνου, με αρχική περίοδο τριών ετών, που έχει δυνατότητα παράτασης έως έξι χρόνια, για αλλοδαπούς που χρηματοδοτούνται από εργοδότη.

Η επιβολή τέλους 100.000 για την αίτηση χορήγησης βίζας H-1B ενδεχομένως να προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στον τεχνολογικό τομέα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εργαζόμενους με προσόντα από την Ινδία και την Κίνα. Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μεγάλο πλήγμα για τον τομέα της τεχνολογίας.

Η Microsoft, η JP Morgan και η Amazon αντέδρασαν στην ανακοίνωση συμβουλεύοντας τους υπαλλήλους που κατέχουν βίζες H-1B να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και να μην φύγουν από τη χώρα, διότι πιθανώς να μην καταφέρουν να επιστρέψουν, σύμφωνα με εσωτερικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εξέτασε το Reuters.

Ο αριθμός των αιτήσεων για βίζα H-1B αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με κορύφωση των εγκρίσεων το 2022 επί προεδρίας του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν. Αντίθετα, η κορύφωση των απορρίψεων καταγράφηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν περίπου 400.000 θεωρήσεις εισόδου για εργασία το 2024, εκ των οποίων τα δύο τρίτα ήταν ανανεώσεις. Τα τρία τέταρτα των αιτούντων βίζα H-1B, οι οποίοι έλαβαν έγκριση να εργαστούν στις ΗΠΑ, κατάγονται από την Ινδία.

Ο αριθμός των ξένων εργαζομένων στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών στις ΗΠΑ υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2000 και 2019, φτάνοντας τα 2,5 εκατομμύρια, ενώ η συνολική απασχόληση σε αυτούς τους τομείς αυξήθηκε κατά 44,5% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με το διάταγμα.

Η τελευταία αυτή ανακοίνωση προστίθεται στη δέσμη μέτρων κατά της μετανάστευσης που έχει λάβει ο Αμερικανός πρόεδρος και η κυβέρνησή του, η οποία προχωρεί επίσης σε μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει ξεκινήσει μια ευρεία εκστρατεία καταστολής και ποινικοποίησης της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον περιορισμό της. Αξιοσημείωτο το γεγονός πως ο πρώην υπερ-υπουργός και στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ, είναι πολιτογραφημένος Αμερικανός γεννημένος στη Νότια Αφρική και έχει λάβει βίζα H-1B.