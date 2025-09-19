Ο Τραμπ βλέπει Ερντογάν και προαναγγέλλει «μεγάλο ντιλ» για F -16

Τετ α τετ με τον Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και μεγάλες συμφωνίες για στρατιωτικά ντιλ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της δικής του πλατφόρμας social media.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social ότι ο Τούρκος ομόλογός του θα βρεθεί στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ προανήγγειλε «μεγάλη συμφωνία» για F-16, μεγάλες αγορές αεροσκαφών Boeing, αλλά και συνέχιση των συζητήσεων για τα F - 35.
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε με θετικό αποτέλεσμα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα!» έγραψε χαρακτηριστικά.
