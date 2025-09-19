Δικαστικό «άκυρο» στην αγωγή Τραμπ εναντίον των New York Times

Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την αγωγή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον των New York Times για συκοφαντική δυσφήμιση μόλις λίγες ημέρες μετά τη κατάθεσή της ως «απαράδεκτη και ακατάλληλη» στη τρέχουσα μορφή της.
Σύμφωνα με τη New York Times, ο ομοσπονδιακός δικαστής της Φλόριντα, Στίβεν Μέριντεϊ, έδωσε στους δικηγόρους του Αμερικανού προέδρου 28 ημέρες για να καταθέσουν μια αναθεωρημένη μορφή της μήνυσης, η οποία πρέπει να περιοριστεί σε έκταση 40 σελίδων.
Στο σκεπτικό του, ο δικαστής Μέριντεϊ δηλώνει ότι η αγωγή έκτασης 85 σελίδων ήταν «περιττά μακροσκελής και παρεκκλίνουσα». Επέκρινε τους δικηγόρους του Αμερικανού προέδρου για το γεγονός ότι έπρεπε να φτάσουν 5 σελίδες πριν από το τέλος για να υποβάλλουν την αγωγή για δυσφήμιση, αφού στις προηγούμενες δεκάδες σελίδες επαινούσαν τον Τραμπ και παρέβαλαν μια σειρά από παράπονα.
«Μια καταγγελία δεν είναι δημόσιο φόρουμ για βρισιές και ύβρεις», έγραψε ο δικαστής Μέριντεϊ. «Δεν είναι μια προστατευμένη πλατφόρμα για να ξεσπάς την οργή σου εναντίον ενός αντιπάλου».
Από τη πλευρά τους οι δικηγόροι του Τραμπ, μέσω εκπροσώπου, δήλωσαν ότι θα συνεχίζουν να «κυνηγούν» τη New York Times, προσαρμόζοντας την αγωγή στο πλαίσιο των οδηγιών του δικαστή για το περιεχόμενό της.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας