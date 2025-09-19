Αθήνα, 22°C
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
Τραμπ
(AP Photo/Evan Vucci)

Δικαστικό «άκυρο» στην αγωγή Τραμπ εναντίον των New York Times

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Το δικαστήριο έδωσε περιθώριο ενός μήνα στους νομικούς εκπροσώπους του Τραμπ να επανέλθουν με νέα αγωγή.

Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την αγωγή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον των New York Times για συκοφαντική δυσφήμιση μόλις λίγες ημέρες μετά τη κατάθεσή της ως «απαράδεκτη και ακατάλληλη» στη τρέχουσα μορφή της. 

Σύμφωνα με τη New York Times, ο ομοσπονδιακός δικαστής της Φλόριντα, Στίβεν Μέριντεϊ, έδωσε στους δικηγόρους του Αμερικανού προέδρου 28 ημέρες για να καταθέσουν μια αναθεωρημένη μορφή της μήνυσης, η οποία πρέπει να περιοριστεί σε έκταση 40 σελίδων. 

Στο σκεπτικό του, ο δικαστής Μέριντεϊ δηλώνει ότι η αγωγή έκτασης 85 σελίδων ήταν «περιττά μακροσκελής και παρεκκλίνουσα». Επέκρινε τους δικηγόρους του Αμερικανού προέδρου για το γεγονός ότι έπρεπε να φτάσουν 5 σελίδες πριν από το τέλος για να υποβάλλουν την αγωγή για δυσφήμιση, αφού στις προηγούμενες δεκάδες σελίδες επαινούσαν τον Τραμπ και παρέβαλαν μια σειρά από παράπονα. 

«Μια καταγγελία δεν είναι δημόσιο φόρουμ για βρισιές και ύβρεις», έγραψε ο δικαστής Μέριντεϊ. «Δεν είναι μια προστατευμένη πλατφόρμα για να ξεσπάς την οργή σου εναντίον ενός αντιπάλου».

Από τη πλευρά τους οι δικηγόροι του Τραμπ, μέσω εκπροσώπου, δήλωσαν ότι θα συνεχίζουν να «κυνηγούν» τη New York Times, προσαρμόζοντας την αγωγή στο πλαίσιο των οδηγιών του δικαστή για το περιεχόμενό της. 

