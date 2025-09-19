Οι Δημοκρατικοί κατέθεσαν στη Γερουσία ψήφισμα για αναγνώριση της Παλαιστίνης

Με καθυστέρηση δύο ολόκληρων χρόνων κι ενώ η γενοκτονία των Παλαιστινίων έχει φτάσει σε σημείο μηδέν, οι Δημοκρατικοί καταθέτουν ψήφισμα, το οποίο αναμένεται να απορριφθεί καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία.

Για πρώτη φορά υποβλήθηκε ψήφισμα από την ηγεσία των Δημοκρατικών στο σώμα της Γερουσίας, με το οποίο ζητούν την αναγνώριση αποστρατιωτικοποιημένου παλαιστινιακού κράτους. Το ψήφισμα, το οποίο τέθηκε την Πέμπτη, σηματοδοτεί μια μετατόπιση του κλίματος των ίδιων των Δημοκρατικών που κατά την προεδρία τους δεν σταμάτησαν να στηρίξουν εξοπλιστικά το Ισραήλ, αλλά και γενικά των ΗΠΑ απέναντι στο Τελ Αβίβ, δύο χρόνια μετά την έναρξη της γενοκτονίας των Παλαιστινίων.

Σημειώνεται, πάντως, πως η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι απίθανο να εγκριθεί από τη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι του Ντόναλντ Τραμπ έχουν πλειοψηφία 53-47.

Άλλωστε, την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι διαφωνεί με τον Κιρ Στάρμερ σχετικά με το αν θα πρέπει να αναγνωριστεί ένα παλαιστινιακό κράτος και ότι κανένας Ρεπουμπλικάνος δεν συμμετέχει σε μια τέτοια προσπάθεια.

Επιπλέον, χθες οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, για έκτη φορά.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζεφ Μέρκλεϊ από το Όρεγκον, ο οποίος ηγείται της προσπάθειας, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «η Αμερική έχει την ευθύνη να ηγηθεί και η ώρα να δράσει είναι τώρα».

Το ψήφισμα προτρέπει τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν ένα αποστρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος παράλληλα με ένα ασφαλές Ισραήλ. Μια τέτοια εξέλιξη «θα προσέφερε ελπίδα και στις δύο πλευρές, ενισχύοντας παράλληλα τις προοπτικές για ειρήνη, επεσήμανε ο Μέρκλεϊ.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Ρο Κανά από την Καλιφόρνια έχει κυκλοφορήσει μεταξύ των συναδέλφων του μια επιστολή με την ελπίδα να συγκεντρώσει υποστήριξη για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Οι ενέργειες αυτές αντικατοπτρίζουν μια στροφή μεταξύ των νομοθετών προς την άσκηση πίεσης στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου και την άμβλυνση της ανθρωπιστικής κρίσης, μέσα σε μια περίοδο όπου ο στρατός πραγματοποιεί χερσαία πλέον επίθεση στην πόλη τη Γάζας.

Άλλοι υποστηρικτές του ψηφίσματος στη Γερουσία είναι οι Δημοκρατικοί Κρις Βαν Χόλεν από το Μέριλαντ, Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια, Πίτερ Γουέλτς από το Βερμόντ, Τίνα Σμιθ από τη Μινεσότα, Τάμι Μπόλντουιν από το Ουισκόνσιν και Μέζι Χιρόνο από τη Χαβάη, καθώς και ο ανεξάρτητος Μπέρνι Σάντερς από το Βερμόντ, ο οποίος συμμετέχει στην κοινοβουλευτική εκστρατεία με τους Δημοκρατικούς και μάλιστα έγινε την Τετάρτη ο πρώτος Αμερικανός γερουσιαστής που χαρακτήρισε τα γεγονότα στη Γάζα ως «γενοκτονία».

Μια εξεταστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα έφτασε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα, προκαλώντας την αντίδραση του Τελ Αβίβ, που μίλησε για μεροληπτικά ευρήματα και κρίσεις που βασίζονται σε μη επαληθευμένα στοιχεία.

Παράλληλα, μια σειρά από συμμάχους των ΗΠΑ ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα.

Μια δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos τον περασμένο μήνα έδειξε ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών – το 58% – πιστεύει ότι κάθε χώρα στα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως έθνος.