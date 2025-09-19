«Δολοφονεί» την ελευθερία του λόγου, προτείνει τιμωρία καναλιών για «αρνητική κάλυψη»

Η δολοφονία του ακροδεξιού influencer επανέφερε την τεράστια πολιτική κρίση στις ΗΠΑ αλλά και τα αυταρχικά σχέδια του προέδρου της. Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε με την απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ από τον τηλεοπτικό σταθμό ABC λόγω ενός σχολίου για τον Τσάρλι Κερκ. Ακολούθησαν όμως οι απειλές Τραμπ προς όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, ο οποίος πρότεινε ανάκληση αδειών.

Ο Κίμελ μίλησε για την εργαλειοποίηση της δολοφονίας Κερκ και «κόπηκε» https://t.co/DBmi5Mo4EP — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 18, 2025

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από την επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα «είναι κατά 97% εναντίον» του, αν και δεν παρουσίασε στοιχεία γι' αυτούς τους αριθμούς, ούτε εξήγησε από πού προκύπτει αυτή η διαπίστωση. Σχολίασε μόνο ότι... διάβασε «κάπου» αυτόν τον αριθμό.

«Διάβασα κάπου ότι τα δίκτυα ήταν κατά 97% εναντίον μου, ξανά, 97% αρνητικά. Κι όμως κέρδισα, εύκολα, και τα 7 κρίσιμα swing states», τόνισε, αναφερόμενος στη νίκη του στις εκλογές του 2024.

«Μου δίνουν μόνο αρνητική κάλυψη. Παίρνουν άδεια», σχολίασε και πρότεινε πως «ίσως θα έπρεπε να τους αφαιρεθεί η άδεια», απειλώντας ουσιαστικά με περιορισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην απόφαση του ABC να αναστείλει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, λέγοντας πως ο Κίμελ «δεν είναι ταλαντούχος άνθρωπος», έχει κακές τηλεθεάσεις, και ότι έκανε κάποια κακό «σχόλιο» για τον Τσάρλι Κερκ.

Το ABC ανέστειλε την εκπομπή μετά από παράπονα από τη Nexstar (εταιρεία που διαχειρίζεται affiliates του ABC), ότι τα σχόλια του Κίμελ ήταν «προσβλητικά και ευαίσθητα».

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις: διαδηλώσεις εργαζομένων, ενώσεις σεναριογράφων, πολιτικοί (ανάμεσά τους και ο Μπαράκ Ομπάμα) καταδίκασαν την απόφαση και προειδοποιούν για κίνδυνο προς την ελευθερία του λόγου.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, έθεσε ερώτηση αν άλλες εκπομπές όπως το The View πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερη ρύθμιση — αν δηλαδή θεωρούνται «πραγματικά» ενημερωτικές εκπομπές (που απολαμβάνουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις) ή όχι.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η τελική απόφαση «θα εξαρτηθεί από τον Μπρένταν Καρ».

Πιστεύω ότι ο Μπρένταν Καρ είναι εξαιρετικός, είναι πατριώτης, είπε υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος τον είχε προτείνει για τη θέση. Aγαπά τη χώρα μας και είναι σκληρός. Θα δούμε.