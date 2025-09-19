Έρχεται η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Το όνομα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ περιλαμβάνεται στη λίστα των 48 υποψηφίων που επικύρωσε το μεσημέρι της Πέμπτης η Γερουσία, καθιστώντας την επισήμως τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Ο δρόμος για την επικύρωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ άνοιξε μετά την ενεργοποίηση της λεγόμενης «πυρηνικής επιλογής», δηλαδή την αλλαγή των κανονισμών, από τη Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία που επέτρεψε την επικύρωση των υποψηφίων ανά ομάδες.
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό η Γκιλφόιλ θα έπρεπε να βρισκόταν κανονικά ήδη στη χώρα μας. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των Δημοκρατικών για την υπερψήφιση του «μεγάλου και όμορφου νομοσχεδίου», όπως το αποκαλούσε ο πρόεδρος Τραμπ, τους οδήγησε στην απόφαση να μην στηρίξουν τη διαδικασία των διορισμών με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις.
Σε ανάρτησή της στο X, η ίδια δήλωσε πως είναι «είναι τιμή μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα».
«Αν η Γερουσία είχε συνεχίσει με τον ρυθμό που προχωρούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, θα υπήρχαν ακόμα εκατοντάδες άδεια γραφεία την τελευταία ημέρα της θητείας του προέδρου Τραμπ το 2029», δήλωσε την Πέμπτη ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Τζον Θουν.
