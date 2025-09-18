Ο Μπέρνι Σάντερς έγινε ο πρώτος Αμερικανός γερουσιαστής που αναγνώρισε τη γενοκτονία των Παλαιστινίων

Ο Γερουσιαστής του Βέρμοντ δεχόταν σκληρή κριτική από υποστηρικτές του που δεν χρησιμοποιούσε τον όρο για να περιγράψει τα όσα συντελούνται στη Γάζα.

Αν και με καθυστέρηση δύο χρόνων, ο γερουσιαστής από το Βέρμοντ, Μπέρνι Σάντερς, δήλωσε πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα και πως η διαπίστωση αυτή είναι «αναπόφευκτη», καθιστώντας τον έτσι τον πρώτο Αμερικανό γερουσιαστή που χρησιμοποιεί τον εν λόγω όρο.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, το Ισραήλ δεν έχει απλώς υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στη Χαμάς», έγραψε ο Σάντερς. «Αντιθέτως, έχει εξαπολύσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο ενάντια σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό λαό».

Ο Σάντερς είχε δεχτεί στο παρελθόν επικρίσεις από υποστηρικτές του επειδή απέφευγε να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία», λέγοντας μάλιστα πέρυσι σε ομιλία του στην Ιρλανδία ότι η χρήση του όρου τον έκανε να αισθάνεται «άβολα».

Τη Δευτέρα, μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες του Ισραήλ πληρούν τα κριτήρια για να ειπωθεί πως διαπράττει γενοκτονία.

«Συμφωνώ», έγραψε ο Σάντερς σε δήλωσή του στην ιστοσελίδα της Γερουσίας με τίτλο: «Είναι γενοκτονία. Η πρόθεση είναι ξεκάθαρη».

Ο Σάντερς παρέθεσε τον αριθμό των θυμάτων: τουλάχιστον 65.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 164.000 τραυματίστηκαν σε έναν πληθυσμό 2,2 εκατομμυρίων. Δεδομένα από ισραηλινή στρατιωτική βάση υποδηλώνουν ότι το 83% των νεκρών ήταν άμαχοι. Ο Σάντερς ανέφερε επίσης δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων ως απόδειξη πρόθεσης, όπως του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, που αποκάλεσε τους Παλαιστίνιους «ανθρώπινα ζώα», και του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, που δεσμεύτηκε ότι «η Γάζα θα καταστραφεί ολοκληρωτικά».

Παρότι ο Σάντερς δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 άτομα, υποστήριξε ότι η αντίδραση στόχευσε όλους τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

«Εμείς, ως Αμερικανοί, πρέπει να τερματίσουμε τη συνενοχή μας στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού», έγραψε. «Αφού το ονομάσαμε γενοκτονία, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε ίχνος επιρροής μας για να απαιτήσουμε άμεση κατάπαυση του πυρός, μαζική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του ΟΗΕ και να κάνουμε το πρώτο βήμα για την παροχή στους Παλαιστινίους ενός δικού τους κράτους».

Πλέον, προστίθεται σε μια μικρή αλλά αυξανόμενη ομάδα μελών του Κογκρέσου που έχουν χρησιμοποιήσει τον ίδιο όρο, όπως η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, η Ρασίντα Τλάιμπ, η Ρεπουμπλικανή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν και η εκπρόσωπος του Βερμόντ, Μπέκα Μπάαλιντ, η οποία επίσης χαρακτήρισε την κατάσταση ως γενοκτονία νωρίτερα την ίδια μέρα.

«Σήμερα, πιστεύω ότι η ισραηλινή κυβέρνηση διαπράττει γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού», έγραψε η Μπάαλιντ σε άρθρο της στην εφημερίδα Courier. «Ως εγγονή ανθρώπου που δολοφονήθηκε στο Ολοκαύτωμα, δεν μου είναι εύκολο να το πω αυτό».

Την περασμένη εβδομάδα, οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Κρις Βαν Χόλεν και Τζεφ Μέρκλεϊ παρουσίασαν μια έκθεση μετά την πρόσφατη επίσκεψή τους στη Μέση Ανατολή, στην οποία κατέληξαν στο «αναπόφευκτο συμπέρασμα» ότι στη Γάζα διαπράττεται εθνοκάθαρση και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συνένοχες.

Η δήλωση αυτή έρχεται καθώς αρκετές χώρες —συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας, της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου— σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος στην επόμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει τις ενέργειες του Ισραήλ από την ημέρα που ανέλαβε την εξουσία. Τον Μάρτιο, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ «υποστηρίζει πλήρως» τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ πρότεινε οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας για να διευκολύνουν την απομάκρυνση των Παλαιστινίων. Παράλληλα, η κυβέρνησή του έχει εντείνει τις προσπάθειες φίμωσης των φιλοπαλαιστινιακών φωνών στις ΗΠΑ, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εκδίδει εντολές τον Μάρτιο προς τα προξενεία να ελέγχουν αυστηρά τις φοιτητικές βίζες για «τρομοκρατική δραστηριότητα», συμπεριλαμβανομένων αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σάντερς έχει προηγουμένως ηγηθεί προσπαθειών στη Γερουσία να μπλοκάρει πωλήσεις επιθετικών όπλων προς το Ισραήλ μέσω κοινών ψηφισμάτων απόρριψης και, παρόλο που κατάφερε να εξασφαλίσει τη στήριξη του μισού Δημοκρατικού Κόμματος στη Γερουσία, οι προσπάθειες δεν κατάφεραν να σταματήσουν τις μεταφορές όπλων.

Τώρα, ο ανεξάρτητος γερουσιαστής ζητά και πάλι τον τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την «γενοκτονική κυβέρνηση του [Μπενιαμίν] Νετανιάχου» και απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Ο ίδιος ο όρος γενοκτονία είναι υπενθύμιση του τι μπορεί να συμβεί αν αποτύχουμε», έγραψε ο Σάντερς.

«Η λέξη αυτή προέκυψε από το Ολοκαύτωμα – τη δολοφονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων – ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ανθρώπινη ιστορία. Μην έχετε καμία αμφιβολία: Αν δεν υπάρξει λογοδοσία για τον Νετανιάχου και τους πολεμικούς του συνεργάτες, άλλοι δημαγωγοί θα κάνουν το ίδιο».