Ασυνήθιστο συνέδριο των ρεπουμπλικάνων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Τρίτη ότι το ρεπουμπλικανικό κόμμα θα οργανώσει – κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο – συνέδριο πριν από τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του φθινοπώρου του 2026, την ώρα που και οι δημοκρατικοί, τουλάχιστον κατά δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, φέρονται να ετοιμάζονταν να κάνουν το ίδιο.

Στην πρόσφατη αμερικανική ιστορία, τα δυο μεγάλα κόμματα δεν οργανώνουν συνέδρια παρά μόνο για να δώσουν το χρίσμα στους υποψηφίους τους στις προεδρικές εκλογές, κάθε τέσσερα χρόνια.

«Οι ρεπουμπλικάνοι θα οργανώσουν συνέδριο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για να επιδείξουν τα σπουδαία επιτεύγματά μας», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, υποσχόμενος «συναρπαστική» γιορτή.

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η δημοκρατική αντιπολίτευση εξέταζε ήδη το ενδεχόμενο να κάνει κάτι ανάλογο.

Διάφορες «επιλογές» βρίσκονται «πάνω στο τραπέζι για την επόμενη χρονιά, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης μεγάλης συγκέντρωσης», είπε για παράδειγμα εκπρόσωπος της παράταξης στον ειδησεογραφικό ιστότοπο The Hill.

Το ρεπουμπλικανικό κόμμα ελέγχει σήμερα και τα δυο σώματα του Κογκρέσου, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, αλλά με οριακές πλειοψηφίες.

Οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου του 2026, όταν διακυβεύονται η πλήρης σύνθεση της κάτω Βουλής και το ένα τρίτο των εδρών της άνω, έχει καίρια σημασία για το δεύτερο μισό της θητείας του ρεπουμπλικάνου προέδρου, μολονότι ο μεγιστάνας κυβερνά κατά τρόπο που εμπλέκει τους κοινοβουλευτικούς όσο το δυνατόν σπανιότερα και λιγότερο.

Εξάλλου, ενόψει των «midterms», διεξάγεται επίσης ήδη άγρια μάχη, πολιτικής και διοικητικής φύσης, σε συγκεκριμένες πολιτείες, για τις εκλογικές περιφέρειες — που εν πολλοίς θα κρίνουν εκ των προτέρων την έκβαση των προσεχών και επόμενων αναμετρήσεων.

Στο Τέξας για παράδειγμα υιοθετήθηκε νέος εκλογικός χάρτης, με σκοπό να διατηρηθεί η κυριαρχία των συντηρητικών στην τεράστια πολιτεία του αμερικανικού νότου, με ενθουσιώδεις ευλογίες του προέδρου Τραμπ.

Έτσι, τομείς όπου κατοικούν λατινοαμερικανοί ή αφροαμερικανοί κατατμήθηκαν κι εντάχθηκαν σε περιφέρειες όπου είναι εγγυημένες οι νίκες της δεξιάς, για να αποδυναμωθεί η ψήφος στους δημοκρατικούς. Οι ρεπουμπλικάνοι ευελπιστούν έτσι να εξασφαλίσουν άλλες πέντε έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στο οχυρό τους, στην Καλιφόρνια, οι δημοκρατικοί αποφάσισαν να ανταποδώσουν τα ίσα.

Ο δημοκρατικός κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ χάραξε νέο εκλογικό χάρτη που ενδέχεται να εξασφαλίσει στην παράταξή του ακόμη πέντε έδρες στην ομοσπονδιακή κάτω Βουλή, ισοφαρίζοντας έτσι το εγχείρημα στο Τέξας ώστε να ματαιωθεί η προσπάθεια των ρεπουμπλικάνων να αποκτήσουν καθαρό προβάδισμα στο Καπιτώλιο.