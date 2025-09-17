Ποντάρει στη λήθη ο Τραμπ

Λίγες μόλις μέρες μετά τη δολοφονία Κερκ και το φιάσκο με το αφήγημα του Λευκού Οίκου περί «αριστερής τρομοκρατίας», το AFP ανακάλυψε πως ο Λευκός Οίκος απέσυρε έγγραφο που περιέγραφε πως οι ακροδεξιοί έχουν διαπράξει τις περισσότερες δολοφονίες με ιδεολογικό κίνητρο.

Ο Τραμπ με το «καλημέρα» της ανάληψης των καθηκόντων επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα καταστρέφοντας αρχεία και αλλοιώνοντας κυβερνητικά έγγραφα.

Χθες, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ανακάλυψε πως ο Λευκός Οίκος είχε αποσύρει από τον ιστότοπο του υπουργείου Δικαιοσύνης έγγραφο που περιέγραφε πως οι ακροδεξιοί έχουν προχωρήσει σε δολοφονίες με ιδεολογικά κίνητρα πολλαπλάσια περισσότερες φορές από ότι οι αριστεροί ή οι ισλαμιστές.

Το έγγραφο αυτό, συνταγμένο από το National Institute of Justice, βραχίονα του υπουργείου αφιερωμένο στην έρευνα, υπογράμμιζε ότι «εξτρεμιστές της άκρας δεξιάς έχουν διαπράξει πολύ περισσότερες δολοφονίες με ιδεολογικά κίνητρα απ’ ό,τι εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς και ισλαμιστές εξτρεμιστές» από το 1990 ως σήμερα.

Το γεγονός αυτό ήρθε σε μια χρονική στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να συνδέσει τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ με την αριστέρα, ενώ έχει αποδειχθεί πως ο δράστης της επίθεσης, Τάιλερ Ρόμπινσον, ανήκε στους «groypers», μια νεοναζιστική σέχτα υπέρμαχων της λευκής υπεροχής.

Ο ανεξάρτητος ιστότοπος 404 Media, χάρη σε αρχειοθετημένες εκδοχές του ιστότοπου του υπουργείου Δικαιοσύνης, επισήμανε πως το έγγραφο παρέμενε προσβάσιμο ως και την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά όχι πλέον μετά το μεσημέρι της 12ης.

Προχθές Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να πατάξει αυτή που χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» της αριστεράς μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, μολονότι τα κίνητρα του φερόμενου ως δολοφόνου του παραμένουν ακόμη ασαφή.