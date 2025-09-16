Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον δολοφόνο του Κερκ - Θανατική ποινή πρότεινε προδικαστικά ο εισαγγελέας

Σε ποιες ενέργειες φέρεται να προχώρησε εκ των υστέρων για να διαφύγει της τιμωρίας του. ● Τι φέρεται να είπε για τον δημοφιλή ινφλουένσερ. ● Γιατί οι αρχές κάνουν πολύ συγκρατημέν δημοσιοποίηση λεπτομερειών για την υπόθεση.

Η κομητεία της Γιούτα ανακοίνωσε τη Δευτέρα το κατηγορητήριο για τον φερόμενο ως δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, σε συνέντευξη Τύπου. Ο εισαγγελέας της Γιούτα Τζεφ Γκρέι, έκανε πρόταση για την επιβολή της ποινής θανάτου.

Στο κατηγορητήριό στο είναι:

► Διακεκριμένη ανθρωποκτονία

► Κακουργηματική χρήση πυροβόλου όπλου

► Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης – μετακίνηση πυροβόλου όπλου

► Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης – απόκρυψη ρούχων

► Παρεμπόδιση μαρτύρων – εντολή σε συγκάτοικο να διαγράψει μηνύματα κειμένου

► Παρεμπόδιση μαρτύρων – εντολή σε συγκάτοικο να μην δώσει πληροφορίες

► Διάπραξη βίαιου εγκλήματος παρουσία παιδιών

Η πιο σοβαρή κατηγορία αφορά, φυσικά, την διακεκριμένη ανθρωποκτονία, πάνω στην οποία στηρίζεται και η πρόταση για την εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο αφού πυροβόλησε τον Κερκ, ο Ρόμπινσον έκρυψε το όπλο, πέταξε τα ρούχα του και είπε στον συγκάτοικό του να διαγράψει τα ενοχοποιητικά μηνύματα κειμένου και να μην μιλήσει στην αστυνομία, είπε ο Γκρέι. Παρόντα στο συμβάν όπου ο Κερκ πυροβολήθηκε θανάσιμα ήταν παιδιά, προσέθεσε.

Ο Γκρέι μίλησε για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις κάμερες παρακολούθησης και τα φυσικά στοιχεία που συλλέχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Utah Valley μετά τον πυροβολισμό του Κερκ, συμπεριλαμβανομένων των βίντεο με τον ύποπτο να τρέχει μέσα στην πανεπιστημιούπολη, και των αποτυπωμάτων στο χαλίκι.

Η εφημερίδα New York Times αναφέρει ότι στα έγγραφα της κατηγορίας οι εισαγγελείς αναπαρήγαγαν μια ανταλλαγή μηνυμάτων που είχε ο Τάιλερ Ρόμπινσον με τον συγκάτοικο και σύντροφό του λίγο μετά τον πυροβολισμό, στην οποία ο Ρόμπινσον παραδέχεται τη δολοφονία, όπως λένε.

«Βαρέθηκα το μίσος του», έγραψε ο Ρόμπινσον σε μήνυμα, αναφερόμενος στον Τσάρλι Κερκ. «Κάποια μίση δεν μπορούν να είναι διαπραγματεύσιμα».

Ο εισαγγελέας προσέθεσε πως μεταφέρει τις πληροφορίες από τη μέχρι τώρα έρευνα με επιφύλαξη, καθώς επιθυμεί τη διεξαγωγή μιας δίκαιης και αμερόληπτης δίκης.

«Κατανοώ την επιθυμία του κοινού να μάθει τα γεγονότα. Και τα μέλη της δικής μου οικογένειας με έχουν πιέσει για πληροφορίες. Γιατί διστάζουμε να μοιραστούμε τις λεπτομέρειες της έρευνας και να σχολιάσουμε την υπόθεση; Διότι θέλω να διασφαλίσω μια δίκαιη και αμερόληπτη δίκη», είπε.

Σύμφωνα με το CNN, οι εισαγγελείς της κομητείας Γιούτα έχουν απαγγείλει κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, μέσω ενός «εγγράφου ενημέρωσης», το οποίο επιτρέπει την απαγγελία απευθείας κατηγοριών με το δικαστήριο να διεξάγει ακρόαση, και όχι μέσω κατηγορητηρίου. Το έγγραφο ενημέρωσης είναι μια επίσημη κατηγορία που υποβάλλεται από έναν εισαγγελέα, ενώ το κατηγορητήριο είναι μια επίσημη κατηγορία που υποβάλλεται από ένα μεγάλο ορκωτό δικαστήριο.