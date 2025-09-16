«Δώστε ονόματα» - Ο Βανς ζητάει ανθρωποκυνηγητό μετά τη δολοφονία Κερκ

Παροτρύνσεις και από τον Λευκό Οίκο διά του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υπέρ της καταστολής της ελευθερίας του λόγου στη χώρα, με αφορμή σχόλια για τον θάνατο του ακροδεξιού.

Ένα ανθρωποκυνηγητό με χαρακτηριστικά «doxing» με σκοπό τον εντοπισμό, τον εκφοβισμό και την παρενόχληση ατόμων που η Ουάσινγκτον θεωρεί πως δεν θρήνησαν επαρκώς τον θάνατο του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ενδέχεται εξαπολυθεί στις ΗΠΑ και, μάλιστα, με τη στήριξη του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς τη Δευτέρα.

Μιλώντας στο podcast που παρουσίαζε μέχρι πρόσφατα ο Κερκ, ο Βανς δήλωσε πως αν κάποιος πανηγυρίζει τον θάνατο του Κερκ, θα πρέπει να τον «εγκαλέσουν». «Διάολε, επικοινωνήστε με τον εργοδότη σας. Εμείς, βεβαίως, δεν πιστεύουμε στη πολιτική βία, αλλά πιστεύουμε στην ευγένεια και δεν υπάρχει ευγένεια στον πανηγυρισμό μιας πολιτικής δολοφονίας», δήλωσε.

Τα λεγόμενά του, έχουν ήδη εφαρμογή, καθώς τα τελευταία 24ωρα αρκετοί εργαζόμενοι απειλούνται με απόλυση λόγω του σχολιασμού της δολοφονίας του συμμάχου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον Guardian, μια ανώνυμη ιστοσελίδα με ονομασία «Charlie Kirk Data Foundation» ισχυρίζεται ότι συγκέντρωσε πάνω από 63 χιλ. αναφορές για σχόλια υπέρ της δολοφονίας του Κερκ. Ωστόσο, σήμερα η ιστοσελίδα έπεσε, μετά από αυτό που θεωρούν ως επίθεση από χάκερς και «ακροαριστερούς».

Οι σύμμαχοι του Τραμπ προσπάθησαν - ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής - να συνδέσουν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ με ένα κίνημα «τρομοκρατίας» που υποστηρίζει τη πολιτική βία, το οποίο υποτίθεται ότι χρηματοδοτείται από προοδευτικά και φιλελεύθερα κέντρα επιρροής. Σε αυτή τη βάση, εντείνονται όλο και περισσότερο οι φόβοι για δρακόντεια μέτρα υπέρ της καταστολής της ελευθερίας του λόγου.

Στο podcast του, ο Βανς δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα «εργαστεί για την εξάρθρωση των θεσμών που προωθούν τη βία και την τρομοκρατία στη χώρα μας».

Στον χορό των απειλών μπήκε και ο Στέφεν Μίλερ, αναπληρωτής επικεφαλής προσωπικού του Τραμπ, ο οποίος επίσης δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει μαζί με τον... Θεό αυτό που αποκάλεσε «τεράστιο εγχώριο τρομοκρατικό δίκτυο», το οποίο κατηγόρησε για τον θάνατο του Κερκ,

«Με τον Θεό ως μάρτυρα, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας και σε ολόκληρη την κυβέρνηση για να εντοπίσουμε, να διαλύσουμε, να αποσυναρμολογήσουμε και να καταστρέψουμε αυτά τα δίκτυα και να κάνουμε την Αμερική ξανά ασφαλή για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε. «Αυτό θα συμβεί και θα το κάνουμε στο όνομα του Τσάρλι».

Τα τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ έχουν βιώσει ένα κύμα πολιτικής βίας που έχει στοχεύσει τόσο τους Δημοκρατικούς όσο και τους Ρεπουμπλικάνους.

Ωστόσο, το δίχτυ της αστυνομίας έχει πιάσει και όσους έχουν εκφράσει κριτική για τον αποθανόντα σχολιαστή, έναν χριστιανό εθνικιστή με ιστορικό σεξιστικών και ρατσιστικών δηλώσεων. Κάποιοι απλώς ανέφεραν τα λόγια του ίδιου του Κερκ ή κατηγορήθηκαν ότι δεν θρήνησαν επαρκώς τον θάνατό του.

Ένας από τους στόχους ήταν ο υπολοχαγός του στρατού Κρίστοφερ Λάνιερ, ο οποίος ανέφερε τα λόγια του Κερκ την ημέρα της δολοφονίας του. Αυτά περιελάμβαναν την αναφορά του Κερκ στον Νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα ως «θηρίο» που «έχει πλέον μετατραπεί σε όπλο κατά των λευκών», καθώς και τη δήλωσή του ότι ορισμένοι θάνατοι από πυροβολισμούς είναι «το τίμημα της δεύτερης τροπολογίας».

Πολιτείες με ρεπουμπλικανικές κυβερνήσεις, όπως η Φλόριντα, η Οκλαχόμα και το Τέξας, έχουν ξεκινήσει έρευνες για δασκάλους που κατηγορούνται για «ακατάλληλες δηλώσεις» μετά τη δολοφονία της περασμένης εβδομάδας. Με τη σειρά του, ο αμερικανικός στρατός έχει καλέσει το κοινό να καταγγείλει όσους «γιορτάζουν ή χλευάζουν» τη δολοφονία και δήλωσε ότι ορισμένοι στρατιώτες έχουν ήδη απομακρυνθεί λόγω των σχολίων τους. Μια σχολική περιφέρεια στο Ουισκόνσιν ανέφερε ότι έλαβε περισσότερα από 800 μηνύματα μετά από ένα λάθος ενός συντηρητικού σχολιαστή που χαρακτήρισε έναν υποδιευθυντή δημοτικού σχολείου ως «εορτάζοντα» τον θάνατο του Κερκ.

Οι εκκλήσεις για σκληρά μέτρα από τον Βανς και άλλους συμμάχους του Τραμπ έχουν ξυπνήσει μνήμες από μερικά από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της αμερικανικής ιστορίας, όταν τη δεκαετία του '50 εξαπολύθηκε μαζική εκστρατεία εναντίον του κομμουνισμού υπό την ηγεσία του Αμερικανού γερουσιαστή Τζόσεφ ΜακΚάρθυ.