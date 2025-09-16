Ρούμπιο: Πιθανό τετ α τετ Τραμπ-Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα

Στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ενδέχεται να μιλήσουν οι δύο πρόεδροι για «ειρήνη».

Ακόμα μια προσπάθεια προκειμένου να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, φαίνεται να επιχειρεί ο Τραμπ την ίδια ώρα που οι επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία έχουν ενταθεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο είναι «πιθανό» ο Αμερικανός πρόεδρος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του την επόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν συμβιβαστεί στις διαπραγματεύσεις, όμως δεν έχει υλοποιήσει τις απειλές του.

Ο Τραμπ «είχε πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν, πολλές συναντήσεις με τον Ζελένσκι και πιθανόν (θα συναντηθούν) μία ακόμη φορά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη», όπου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επεσήμανε ο Ρούμπιο απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους από το Ισραήλ όπου βρίσκεται.

«Θα συνεχίσει να προσπαθεί. Αν είναι εφικτή η ειρήνη, θα την πετύχει», πρόσθεσε. «Κάποια στιγμή ο πρόεδρος θα μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Δεν έχει φτάσει ακόμη εκεί, αλλά μπορεί να φτάσει σε αυτό το στάδιο», τόνισε ο Ρούμπιο.

«Αν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο (ο Τραμπ) αποδεσμευθεί ή επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία λέγοντας ‘σταματάω (να προσπαθώ)’, τότε δεν θα μείνει κανείς στον κόσμο ικανός να διαδραματίσει τον ρόλο του μεσολαβητή για να τερματίσει τον πόλεμο», υπογράμμισε ο Ρούμπιο.

Ο Ζελένσκι ξεσπαθώνει: Να αναλάβει προσωπικά βήματα ο Τραμπ για να σταματήσει τον Πούτιν

Από την άλλη, ο Ζελένσκι κάλεσε χθες τον Τραμπ να πάρει «σαφή θέση» απέναντι στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων και εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στο Sky News, η οποία δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ , είπε ότι αυτό ήταν το κομμάτι που έλειπε για την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών, και προέτρεψε τον Τραμπ να λάβει «ισχυρά προσωπικά βήματα» για να «σταματήσει τον Πούτιν».

Τόνισε ότι ελπίζει ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ θα μπορούσε να λάβει περισσότερες διευκρινίσεις από τον Τραμπ κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ξεκινά απόψε.