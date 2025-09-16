Σκοτεινά κίνητρα και ακροδεξιός δάκτυλος

Τα στοιχεία σιγά σιγά δένουν. Το DNA που βρέθηκε στην πετσέτα με την οποία είχε τυλιχτεί το όπλο που σκότωσε τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, καθώς κι αυτό που εντοπίστηκε σε ένα κατσαβίδι, ταυτοποιήθηκαν με το DNA του Τάιλερ Ρόμπινσον, του 22χρονου άντρα από τη Γιούτα που κατηγορείται για τον φόνο. Το επιβεβαίωσε χθες σε συνέντευξή του στο Fox News ο Κας Πατέλ, ο αρχηγός του FBI ο οποίος έχει δεχτεί πολλές επικρίσεις για τον χειρισμό της υπόθεσης. Μίλησε επίσης για τμήματα ενός σημειώματος που βρέθηκε στο σπίτι του Ρόμπινσον στο οποίο ο φερόμενος δράστης έγραφε ότι σκόπευε να «ξεκάνει» τον Κερκ.

Αυτό που δεν δένει ακόμα είναι το κίνητρο. Γνωρίζουμε ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια οικογένεια υπερσυντηρητικών Ρεπουμπλικανών που λάτρευε τα όπλα, παράτησε το πανεπιστήμιο μετά το πρώτο εξάμηνο και ξεκίνησε εκπαίδευση ως ηλεκτρολόγος. Οι δικοί του δηλώνουν ψηφοφόροι του Τραμπ, ενώ ο ίδιος εμφανίζεται πολιτικά «ανενεργός»: δεν είναι εγγεγραμμένος σε κάποιο κόμμα ούτε ψήφισε στις εκλογές του 2024. Ο Ρόμπινσον, ο οποίος αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα Τρίτη στον εισαγγελέα για να του απαγγελθούν κατηγορίες, δεν λέει τίποτα για τα αίτια που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη. Προς το παρόν, μιλούν οι άλλοι για αυτόν.

Οπως ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, που διακινεί τα περί αριστερής ιδεολογίας που πρώτος ξεκίνησε ο Τραμπ. Μιλώντας την Κυριακή στην εκπομπή Meet the Press του NBC, ο Κοξ είπε ότι ο Ρόμπινσον προέρχεται από μια «συντηρητική οικογένεια», αλλά ότι «η ιδεολογία του ήταν πολύ διαφορετική από αυτήν της οικογένειάς του». Εκανε λόγο για κατάδυση του νεαρού άντρα στο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web) και μίλησε και για τον συγκάτοικό του, ένα πρόσωπο που έκανε φυλομετάβαση από άντρας σε γυναίκα, χωρίς να διευκρινίσει το είδος της σχέσης τους ή αν θεωρεί πως μπορεί να ήταν αυτό κάποιο κίνητρο. Δεν επανέλαβε όμως εκείνο που είχε πει μία μέρα νωρίτερα στη Wall Street Journal: «Είναι πολύ ξεκάθαρο και για εμάς και για τους ερευνητές ότι πρόκειται για ένα άτομο που είχε γαλουχηθεί με την αριστερή ιδεολογία».

Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς

Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι η ακροδεξιά της ακροδεξιάς προσπαθεί να αποτινάξει το στίγμα των όποιων σχέσεων με τον Ρόμπινσον. «Τα καθεστωτικά ΜΜΕ επιχειρούν να παγιδεύσουν τους ακόλουθούς μου και μένα για τον φόνο του Τσάρλι Κερκ με ανύπαρκτα στοιχεία».

Το «θύμα» είναι ο ακροδεξιός ρατσιστής Νικ Φουέντες (το επίθετό του δηλώνει λατινοαμερικάνικη και όχι «λευκή», αγγλοσαξονική καταγωγή, αλλά για αυτή την αντίφαση θα μιλήσουμε σε άλλο άρθρο) και οι ακόλουθοί του, οι Groypers, ένα ακραίο, εθνικιστικό και ρατσιστικό γκρουπούσκουλο που θεωρούσε τον Κερκ πολύ «μετριοπαθή», μποϊκοτάριζε ανοιχτά τις εκδηλώσεις του και πιστεύει ότι ο Τραμπ πρέπει να πάει ακόμα πιο δεξιά. Οι Groypers πρωτοεμφανίστηκαν το 2019. Αυτοχαρακτηρίζονται «Αμερικανοί εθνικιστές», είναι προσηλωμένοι στις παραδοσιακές χριστιανικές αξίες, θέλουν κλειστά σύνορα και θεωρούν τους μετανάστες, τις άλλες φυλές και τους ΛΟΑΤΚΙ «υπαρξιακή απειλή για τις ΗΠΑ». Καμία έκπληξη το ότι κάποια μέλη τους συμμετείχαν στην εισβολή στο Καπιτώλιο το 2021.

Φουέντες: «Θα σας αποκηρύξω»

Ο Φουέντες προσπάθησε να αποτινάξει τη ρετσινιά με μια ανάρτηση στο τουίτερ, όταν κάποια δημοσιεύματα, όπως αυτό του Reuters που επικαλούνταν πηγές από τις έρευνες, έγραψαν ότι πάνω στους κάλυκες που βρέθηκαν κοντά στο όπλο του εγκλήματος ήταν χαραγμένα σύμβολα που παρέπεμπαν στους Groypers. Επίσης, ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επισήμαναν ότι στο Spotify κυκλοφορεί διασκευή του αντιφασιστικού ύμνου Bella Ciao, ο τίτλος του οποίου ήταν επίσης χαραγμένος πάνω σε κάλυκα που αναφέρεται στους Groypers, καθώς κι ότι σε μια φωτογραφία στο Facebook ο Ρόμπινσον χρησιμοποιεί ένα meme του ακροδεξιού γκρουπούσκουλου.

Είναι νωρίς ακόμα για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη, αν μάθουμε ποτέ. Είναι ωστόσο εντυπωσιακός ο πανικός που καταλαμβάνει τους ακροδεξιούς που εξαίρουν τη βία και το μίσος μόλις βρεθούν οι ίδιοι στο στόχαστρο. «Προς όλους τους ακόλουθούς μου: αν πάρετε τα όπλα, σας αποκηρύσσω», είπε ο Φουέντες σε βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο.

Αν ο φόβος μετατρέψει σε αρνάκια τους λύκους έστω και για λίγο, θα είναι μια μικρή νίκη.