Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 2025
Ο Τραμπ διατάζει να κηρυχθεί η Ουάσιγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις... της ICE.

Φασιστικό σόου από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε σήμερα πως θα κηρύξει την Ουάσιγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα την θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, αφού η δήμαρχος της πόλης Μιούριελ Μπάουζερ δήλωσε πως η αστυνομία της δεν θα συνεργασθεί με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέτει στην ουσία την αστυνομία της Ουάσιγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και κηρύσσει «απελευθέρωση» από την εγκληματικότητα, καθώς όπως έγραψε στο Truth Social, «Σε λίγες μόλις εβδομάδες. Ο "τόπος" ανθίζει απολύτως… για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, ουσιαστικά ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑ».

Ο ίδιος κατηγόρησε «Δημοκρατικούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς» ότι πίεσαν την Μπάουζερ να γνωστοποιήσει στην κυβέρνηση τη μη συνεργασία με την ICE.

Η κίνηση του Τραμπ έρχεται λίγο μετά τις μαχητικές διαδηλώσεις του καλοκαιριού σε Ουάσιγκτον, Λος Άντζελες αλλά και σε άλλες μεγαλουπόλεις που θεωρούνται προπύργια των Δημοκρατικών και έρχονται σε αντίθεση με την αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του προέδρου.

Μάλιστα, οι διαδηλώσεις μαζικοποιήθηκαν όταν ο Τραμπ αποφάσισε να στείλει την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον για να «αποκαταστήσει τον νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια», αφού ισχυρίσθηκε πως η πρωτεύουσα μαστίζεται από εγκληματικότητα.

Η Εθνοφρουρά είναι μια πολιτοφυλακή που λογοδοτεί στους κυβερνήτες των 50 πολιτειών, εκτός όταν καλείται σε ομοσπονδιακή υπηρεσία. Η Εθνοφρουρά της Περιφέρειας της Κολούμπια (η διοικητική περιφέρεια της πρωτεύουσας) λογοδοτεί απ’ ευθείας στον πρόεδρο.

