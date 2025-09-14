Στην αντεπίθεση ο δήμαρχος Σικάγου: Έρευνα για τον μετανάστη που σκότωσε η ICE

Κάνοντας λόγο για «χάος» και «τραγωδία», ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας με απόλυτη διαφάνεια και τάσσεται κατά του εσωτερικού πολέμου που έχει κηρύξει ο Τραμπ.

Ο δήμαρχος του Σικάγου ζήτησε χθες Σάββατο τη διεξαγωγή έρευνας με απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τον άνδρα που έπεσε νεκρός από πυρά πράκτορα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) κατά τη διάρκεια ελέγχου του αυτοκινήτου του την Παρασκευή.

Κάνοντας λόγο για «χάος» και για «τραγωδία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», ο Δημοκρατικός δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην κοινότητα των παράτυπων μεταναστών, ιδίως στη μεξικάνικη κοινότητά μας στο Σικάγο, ζητώντας πλήρη λογοδοσία και έρευνα με διαφάνεια σχετικά με όσα οδήγησαν στον θάνατο του Σιλβέριο Βιγιέγας Γκονζάλες».

The chaos that unfolded yesterday in Franklin Park was an avoidable tragedy. Our prayers are with the family and friends of Silverio Villegas González as they grieve this loss.



We’ve said from the beginning that the presence of federal immigration agents on city streets will… — Mayor Brandon Johnson (@ChicagosMayor) September 13, 2025

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Βιγιέγας Γκονζάλες αντιστάθηκε σε έλεγχο και «οδήγησε το αυτοκίνητό του εναντίον των αστυνομικών». Όπως ανέφερε, «ένας αξιωματικός της ICE χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο και παρασύρθηκε για μεγάλη απόσταση. Φοβούμενος για τη ζωή του, ο αξιωματικός (τον) πυροβόλησε».

Ωστόσο, οι εντάσεις στο Σικάγο έχουν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα εξαιτίας του εσωτερικού πολέμου που έχει κηρύξει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά μεταναστών, ιδιαίτερα σε μεγαλουπόλεις που θεωρούνται πεδία Δημοκρατικών.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης Εθνοφρουράς στην αμερικανική μεγαλούπολη επικαλούμενος την ανάγκη πάταξης της εγκληματικότητας, όπως είχε κάνει πρόσφατα στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, η δημοτική αρχή αλλά και ο κυβερνήτης του Ιλινόι αντιτάχθηκαν σθεναρά σε ενδεχόμενη ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στους δρόμους του Σικάγου.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) έχει εντείνει πάντως τις επιχειρήσεις της σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγου, με αποτέλεσμα να ξεσπούν συχνά επεισοδιακές διαμαρτυρίες.