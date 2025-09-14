Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
28°C
29.1° 26.9°
4 BF
49%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
27°C
28.2° 26.0°
2 BF
51%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 28.8°
3 BF
48%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
53%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
5 BF
50%
Βέροια
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
2 BF
63%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
0 BF
49%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
30.7° 30.7°
1 BF
34%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
28.0° 25.8°
5 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.9° 26.0°
2 BF
58%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
5 BF
65%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.7° 24.7°
4 BF
78%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
69%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
57%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
27.2° 25.6°
2 BF
58%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 27.8°
4 BF
72%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.8° 27.7°
3 BF
39%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 24.3°
4 BF
57%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 25.3°
4 BF
65%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
24°C
24.1° 24.1°
2 BF
64%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Σικάγο, διαδηλώσεις
Διαδηλωτές στο Σικάγο κατά του αντιμεταναστευτικού πολέμου Τραμπ, 9 Σεπτεμβρίου 2025. | AP Photo/Erin Hooley

Στην αντεπίθεση ο δήμαρχος Σικάγου: Έρευνα για τον μετανάστη που σκότωσε η ICE

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Κάνοντας λόγο για «χάος» και «τραγωδία», ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας με απόλυτη διαφάνεια και τάσσεται κατά του εσωτερικού πολέμου που έχει κηρύξει ο Τραμπ.

Ο δήμαρχος του Σικάγου ζήτησε χθες Σάββατο τη διεξαγωγή έρευνας με απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τον άνδρα που έπεσε νεκρός από πυρά πράκτορα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) κατά τη διάρκεια ελέγχου του αυτοκινήτου του την Παρασκευή.

Κάνοντας λόγο για «χάος» και για «τραγωδία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», ο Δημοκρατικός δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην κοινότητα των παράτυπων μεταναστών, ιδίως στη μεξικάνικη κοινότητά μας στο Σικάγο, ζητώντας πλήρη λογοδοσία και έρευνα με διαφάνεια σχετικά με όσα οδήγησαν στον θάνατο του Σιλβέριο Βιγιέγας Γκονζάλες».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Βιγιέγας Γκονζάλες αντιστάθηκε σε έλεγχο και «οδήγησε το αυτοκίνητό του εναντίον των αστυνομικών». Όπως ανέφερε, «ένας αξιωματικός της ICE χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο και παρασύρθηκε για μεγάλη απόσταση. Φοβούμενος για τη ζωή του, ο αξιωματικός (τον) πυροβόλησε».

Ωστόσο, οι εντάσεις στο Σικάγο έχουν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα εξαιτίας του εσωτερικού πολέμου που έχει κηρύξει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά μεταναστών, ιδιαίτερα σε μεγαλουπόλεις που θεωρούνται πεδία Δημοκρατικών.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης Εθνοφρουράς στην αμερικανική μεγαλούπολη επικαλούμενος την ανάγκη πάταξης της εγκληματικότητας, όπως είχε κάνει πρόσφατα στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, η δημοτική αρχή αλλά και ο κυβερνήτης του Ιλινόι αντιτάχθηκαν σθεναρά σε ενδεχόμενη ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στους δρόμους του Σικάγου.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) έχει εντείνει πάντως τις επιχειρήσεις της σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγου, με αποτέλεσμα να ξεσπούν συχνά επεισοδιακές διαμαρτυρίες.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Στην αντεπίθεση ο δήμαρχος Σικάγου: Έρευνα για τον μετανάστη που σκότωσε η ICE

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual