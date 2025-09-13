Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
25°C
26.2° 23.8°
3 BF
53%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
24°C
25.0° 22.1°
0 BF
76%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 21.0°
2 BF
65%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
21°C
20.9° 20.9°
3 BF
64%
Βέροια
Αίθριος καιρός
22°C
22.0° 22.0°
1 BF
71%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
1 BF
77%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
1 BF
67%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
25°C
25.8° 24.4°
4 BF
73%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.8° 23.3°
2 BF
68%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
4 BF
50%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 27.1°
3 BF
62%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
24°C
24.2° 24.2°
1 BF
42%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
73%
Λαμία
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 22.8°
2 BF
59%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 25.8°
3 BF
77%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
21°C
22.2° 20.8°
0 BF
64%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.3° 23.3°
1 BF
69%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
22.5° 22.5°
1 BF
90%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
21°C
20.7° 20.7°
0 BF
75%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025

«Δημοσιογράφος» του Fox News κάλεσε σε θανάτωση των αστέγων [βίντεο]

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Η απάντηση δόθηκε στο πλαίσιο συζήτησης περί του περιορισμού των κοινωνικών επιδομάτων τους, με την αιτιολογία ότι «στοιχίζουν δισεκατομμύρια δολάρια»

Σε μια αντι-κοινωνική και μισάνθρωπη χυδαιότητα προχώρησε πρόσφατα on air σε εκπομπή του, ο «δημοσιογράφος» του Fox News των ΗΠΑ Μπράιαντ Κίλμιντ, ο οποίος παρουσιάζει μαζί με δύο ακόμη δημοσιογράφους τη δημοφιλή εκπομπή του σταθμού «Fox and Friends». Η εκπομπή έγινε παγκοσμίως γνωστή την Παρασκευή όταν εμφανίστηκε σ' αυτήν ο Ντόναλντ Τραμπ για να ανακοινώσει ότι βρέθηκε ο δολοφόνος του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ.

Όταν ο συνομιλητής του άρχισε να επιχειρηματολογεί υπέρ του περιορισμού των κοινωνικών επιδομάτων των αστέγων με την αιτιολογία ότι «στοιχίζουν δισεκατομμύρια δολάρια» παρενέβη και είπε «Involuntary lethal injection, or something. Just kill them» («Θανατηφόρα ένεση χωρίς τη θέλησή τους, ή κάτι τέτοιο. Πάντως, σκοτώστε τους»). 

Ο Κίλμιντ είναι επίσης και φανατικός υπέρμαχος της οπλοκατοχής.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Δημοσιογράφος» του Fox News κάλεσε σε θανάτωση των αστέγων [βίντεο]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual