«Δημοσιογράφος» του Fox News κάλεσε σε θανάτωση των αστέγων [βίντεο]

Η απάντηση δόθηκε στο πλαίσιο συζήτησης περί του περιορισμού των κοινωνικών επιδομάτων τους, με την αιτιολογία ότι «στοιχίζουν δισεκατομμύρια δολάρια»

Σε μια αντι-κοινωνική και μισάνθρωπη χυδαιότητα προχώρησε πρόσφατα on air σε εκπομπή του, ο «δημοσιογράφος» του Fox News των ΗΠΑ Μπράιαντ Κίλμιντ, ο οποίος παρουσιάζει μαζί με δύο ακόμη δημοσιογράφους τη δημοφιλή εκπομπή του σταθμού «Fox and Friends». Η εκπομπή έγινε παγκοσμίως γνωστή την Παρασκευή όταν εμφανίστηκε σ' αυτήν ο Ντόναλντ Τραμπ για να ανακοινώσει ότι βρέθηκε ο δολοφόνος του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ.

Όταν ο συνομιλητής του άρχισε να επιχειρηματολογεί υπέρ του περιορισμού των κοινωνικών επιδομάτων των αστέγων με την αιτιολογία ότι «στοιχίζουν δισεκατομμύρια δολάρια» παρενέβη και είπε «Involuntary lethal injection, or something. Just kill them» («Θανατηφόρα ένεση χωρίς τη θέλησή τους, ή κάτι τέτοιο. Πάντως, σκοτώστε τους»).

Ο Κίλμιντ είναι επίσης και φανατικός υπέρμαχος της οπλοκατοχής.